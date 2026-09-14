하이라이트브랜즈, 美 골프 브랜드 국내 론칭

AI 핵심 요약beta
- 하이라이트브랜즈가 14일 트루 링크스웨어를 공식 론칭했다.
- 국내 독점 사업권을 확보하고 9월부터 사업을 시작했다.
- 9월 골프화 6종을 내놓고 내년 의류로 넓힌다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 브랜드 밸류업 전문 기업 하이라이트브랜즈가 미국 퍼포먼스 골프 브랜드 '트루 링크스웨어'를 국내에 공식 론칭한다고 14일 밝혔다.
회사에 따르면 트루 링크스웨어의 국내 독점 라이선스 사업권을 확보했으며 9월부터 국내 사업을 본격화한다. 국내 론칭 초기에는 퍼포먼스 골프화를 중심으로 브랜드 기반을 구축한 뒤 제품 카테고리와 소비자 접점을 단계적으로 확대할 방침이다.
회사는 9월에 골프화 6종 13개 스타일을 선보인다고 설명했다. 내년 상반기부터는 의류 제품군을 추가해 어패럴 부문까지 사업 영역을 확장할 예정이다.
트루 링크스웨어는 2010년 미국 워싱턴주에서 설립된 퍼포먼스 골프 브랜드다. 영국·호주·캐나다·일본 등 글로벌 10개국 이상에 진출했으며 누적 100만 명 이상의 소비자를 확보하고 있다. 기능성과 편안한 착화감을 바탕으로 골프 코스와 일상에서 모두 활용 가능한 제품으로 경쟁력을 구축해왔다.
이번 진출은 하이라이트브랜즈가 추진해온 글로벌 IP 기반 멀티브랜드 전략의 연장선이다. 회사는 해외시장에서 헤리티지와 경쟁력을 확보한 IP를 발굴해 국내 시장에 맞는 상품기획과 브랜딩, 유통 및 마케팅을 직접 전개하는 사업 구조를 구축하고 있다.
하이라이트브랜즈 관계자는 "트루 링크스웨어는 기능성과 편안한 착화감을 기반으로 글로벌 골프 시장에서 고유한 정체성을 구축해 온 브랜드"라며 "국내에서는 퍼포먼스 골프화라는 차별화된 영역을 중심으로 브랜드를 전개하고, 시장 반응에 맞춰 제품군과 소비자 접점을 단계적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.
한편 하이라이트브랜즈는 2025년 매출액 2840억원, 영업이익 370억원을 기록했으며 영업이익률은 13.0%를 나타냈다.
nylee54@newspim.com