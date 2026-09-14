KB증권,'투자에 행운을 더하다! 행운 7,777!' 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- KB증권이 14일 투자 이벤트를 시작했다
- 30일까지 비대면·은행연계 고객 대상이다
- 선착순 7777명에 펀드·ELS 쿠폰 4종을 준다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = KB증권은 오는 30일까지 고객의 투자 기회와 경험을 넓히기 위한 '투자에 행운을 더하다! 행운 7,777' 이벤트를 진행한다고 14일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 이벤트는 KB증권 Prime센터 비대면·은행연계 위탁계좌를 보유한 고객을 대상으로 진행되며, 선착순 7777명에게 국내주식형 펀드와 ELS 투자에 활용할 수 있는 금융상품 쿠폰 4종을 모두 제공한다.
제공되는 쿠폰은 ▲국내주식형 펀드쿠폰 2만원 ▲국내주식형 펀드쿠폰 4만원 ▲ELS 쿠폰 3만원 ▲ELS 쿠폰 5만원 등 총 4종이다. 투자 실적이나 거래 규모에 따라 혜택을 차등 적용하지 않고 동일한 쿠폰 혜택을 제공한다.
쿠폰은 이벤트 신청 시 즉시 발급되며, 고객은 이를 활용해 국내주식형펀드와 ELS에 투자할 수 있다. 쿠폰별 최소 매수금액 이상 거래하면 쿠폰 금액이 해당 계좌로 즉시 입금된다.
이번 이벤트는 주식뿐 아니라 국내주식형 펀드와 ELS 등 다양한 금융투자상품을 접할 기회를 제공해 고객이 자신의 투자 목적과 성향에 맞는 상품을 살펴볼 수 있도록 마련됐다.
KB증권은 비대면 채널을 중심으로 고객이 보다 편리하게 금융투자상품을 접할 수 있도록 다양한 서비스와 이벤트를 선보이고 있으며, 이번 이벤트도 비대면·은행연계 위탁계좌 고객의 투자 편의성을 높이는 데 초점을 맞췄다.
KB증권 관계자는 "이번 이벤트가 고객들이 국내주식형 펀드와 ELS 등 다양한 금융투자상품을 보다 친숙하게 접하고 자신의 투자 목적에 맞는 상품을 살펴보는 계기가 되길 기대한다"며 "앞으로도 고객의 다양한 투자 경험을 지원할 수 있는 서비스와 혜택을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com