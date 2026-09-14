전주페이퍼, 한지박물관서 하나드 제13회 회원전 열어

AI 핵심 요약beta
- 전주한지박물관이 8일 하나드 제13회 회원전 열었다.
- 7명 작가가 한지 물성으로 ‘결의 확장’을 풀어냈다.
- 전시는 11월 21일까지 기획전시실에서 진행한다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 국내 제지기업 전주페이퍼가 운영하는 전주한지박물관이 9월 8일부터 11월 21일까지 기획전시실에서 한지 조형 작가 그룹 하나드(HANAD)의 제13회 회원전 '결의 확장'을 개최한다.
하나드는 한지를 중심으로 독창적이고 실험적인 조형 작업을 연구해 온 작가들의 모임이다. 한지를 현대적인 조형 언어로 확장하기 위한 연구와 작품 활동을 이어오고 있으며, 매년 새로운 주제를 통해 한지의 예술적 가능성을 선보이고 있다.
이번 전시의 주제인 '결의 확장'은 한지의 고유한 물성이자 작가들이 작업을 통해 쌓아온 시간과 흔적, 생각과 감각을 의미한다. 서로 다른 작가들의 개성과 조형 언어가 한 공간에서 만나 하나의 흐름을 이루고 새로운 가능성으로 확장되는 과정을 작품으로 보여준다.
이번 전시에는 김승연, 오강숙, 안현성, 이상희, 정유리, 최경애, 홍현주 등 총 7명의 작가가 참여한다. 작가들은 한지 특유의 질감과 물성을 바탕으로 각자의 시선과 표현 방식을 더한 다양한 한지 조형 작품을 선보인다.
전통적인 재료인 한지가 작가의 해석과 조형적 실험을 거치며 동시대 예술의 소재이자 새로운 표현 매체로 변화하는 모습을 살펴볼 수 있다. 작가 개개인이 이어온 작업의 '결'이 서로 만나고 연결되면서 한지 조형의 표현 영역이 어떻게 확장될 수 있는지도 보여준다.
전주한지박물관 관계자는 "이번 전시를 통해 관람객들이 한지를 익숙한 전통 소재로만 바라보는 데서 벗어나, 작가의 생각과 표현에 따라 다양하게 변화할 수 있는 현대적인 예술 소재로 만나보길 바란다"며 "서로 다른 일곱 작가의 '결'이 한 공간에서 만나 만들어내는 한지의 새로운 모습을 발견하는 시간이 되길 기대한다"고 말했다.
전주한지박물관은 전주페이퍼가 우리 전통 종이인 한지의 역사와 문화적 내용를 보존하고 알리기 위해 1997년 설립한 국내 의 한지 전문 박물관이다. 전주페이퍼는 개관 이후 박물관을 무상으로 운영하며 한지의 역사와 제작 과정, 관련 유물을 소개하는 상설전시와 함께 전통과 현대를 아우르는 다양한 기획전시 및 교육·체험 프로그램을 선보여 왔다.
특히 한지를 과거의 전통문화에 머무르지 않고 현대의 예술·문화와 연결되는 소재로 조명하며, 지역사회와 시민들이 한지의 내용를 가까이에서 이용할 수 있는 문화공간으로 운영하고 있다.
이번 전시는 11월 21일까지 전주한지박물관 기획전시실에서 관람할 수 있다.
whitss@newspim.com