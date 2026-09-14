NSF, 대한민국 국제물주간 2026 참가

AI 핵심 요약beta
- NSF가 9일 대구 EXCO서 열린 KIWW 2026에 참가했다.
- NSF와 KWTC는 NSF/KWTC 555 표준을 소개했다.
- NSF는 EU-MHR 대응으로 물기업 유럽 진출을 지원했다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 표준 개발·시험·인증 기관인 NSF가 대구 EXCO에서 열린 '대한민국 국제물주간(KIWW) 2026'에 참가했다.
NSF는 행사 첫날인 9일, 권한준 NSF APAC 총괄대표가 개막식, 환영 리셉션, 대구광역시 주최 오찬 등에 참석했다고 밝혔다. 또한 NSF와 한국물기술인증원(KWTC)은 말레이시아 페낭 수도공사(PBA) 및 PBA Resources, 필리핀 발리바고 워터웍스 시스템(Balibago Waterworks), 필리핀 상하수도청(MWSS) 관계자들과 만나 NSF/KWTC 555 표준을 소개했다.
10일에는 '세계물도시포럼 2026' 공공 세션에서 데이비드 낸스(David Nance) NSF 본부장이 '공공과 민간을 잇는 NSF 물 표준'을 주제로 발표했다. 낸스 본부장은 물 표준이 공공기관과 민간 기업이 제품 및 시스템 안전성을 확인하는 기반이라며, 국제적으로 일관된 기준 마련과 함께 지역별 수질 특성, 산업 여건, 정책 목표 반영의 중요성을 강조했다.
같은 날 열린 '물기술 해외진출을 위한 인증 지원 세미나'에서는 김진희 NSF 코리아 본부장이 '표준을 통한 공중보건 증진: NSF/KWTC 555의 역할'을 주제로 발표했다. 김 본부장은 NSF/KWTC 555의 개발 배경, 적용 범위, 국내 물기업의 동남아 시장 진출 활용 가능성을 소개했다.
NSF/KWTC 555는 NSF와 KWTC가 공동 개발 중인 음용수 접촉 소재 안전 표준이다. 배관, 물 저장 탱크, 밸브, 수도꼭지 등 음용수 시스템 구성품의 화학물질 용출 여부와 건강 영향을 평가한다. 세계보건기구(WHO) 가이드라인과 NSF/ANSI/CAN 600을 기반으로 하며, 동남아시아 시장 의견을 반영한 공통 기준 마련을 목표로 한다.
NSF와 KWTC는 지난 7월 외부 검토회의를 진행했으며, 추가 의견 수렴 및 최종 승인 절차를 거쳐 오는 12월 NSF/KWTC 555 최종 표준을 발행할 예정이다.
NSF는 행사 전시장 내 부스에서 유럽연합(EU)의 음용수 접촉 제품·소재 최소 위생 요건(EU-MHR) 대응 서비스도 소개했다. EU-MHR은 음용수 접촉 제품·소재의 위생 및 안전 요건을 EU 전역에 일관되게 적용하기 위한 규제 체계다.
NSF는 원료·배합 검토, 시험, 생산 시설·품질 시스템 평가, 사전 인증 등을 지원해 국내 물기업의 유럽 시장 진출과 규제 대응을 돕는다.
whitss@newspim.com