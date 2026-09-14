한국첨단소재, 양자통신 광부품 사업 확대

AI 핵심 요약beta
- 한국첨단소재가 14일 양자암호통신 광부품 고도화를 추진했다
- 전남·광주 양자통신 클러스터 맞춰 기술검증도 마쳤다
- 차세대 광통신 신제품 사업화와 글로벌 공급망을 넓힌다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코스닥 상장사 한국첨단소재가 양자암호통신 핵심 광부품 기술 고도화와 차세대 광통신 신제품 사업화를 추진한다고 14일 밝혔다.
회사에 따르면 전남·광주의 양자통신 클러스터 지정에 맞춰 양자암호통신 핵심 광부품 기술을 확대하고 있다. 차세대 광통신 개발품의 기술 검증을 완료했으며 글로벌 사업화를 추진할 계획이다.
한국첨단소재는 글로벌 양자암호통신 시스템에 적용되는 간섭계 모듈 공급 경험을 바탕으로 정밀 광경로 제어와 광섬유 결합·정렬·패키징 기술을 축적해왔다. 현재 평판형광도파회로(PLC)를 기반으로 스플리터와 커플러, 집적형 간섭계, 광섬유 인터커넥션 모듈 등 양자통신 시스템에 필요한 핵심 광부품의 기술 고도화에 집중하고 있다.
정밀 간섭계와 PLC, 저손실 광섬유 결합·패키징 기술은 양자키분배(QKD) 시스템의 안정성과 집적도를 높이는 핵심 요소다. 이들 기술은 양자컴퓨터 시대 보안통신과 양자네트워크를 뒷받침하는 광학 기반 기술로 활용될 수 있다.
한국첨단소재는 광주·전남 양자산업 생태계 조성을 위한 협의체 구성과 업무협약에 참여했다. 지역의 연구·산업 기반과 연계해 핵심 부품의 연구개발과 실증, 사업화를 추진하고 기존 광통신 분야에서 확보한 생산기술을 양자통신 분야로 확장할 방침이다.
회사는 차세대 광통신 신규 개발품의 기술 검증을 마치고 글로벌 기업들과 제품 적용 및 상용화를 위한 협의를 진행 중이다. 지 9일부터 11일까지 중국 선전에서 열린 광전자 산업 박람회 'CIOE 2026'에 참석해 글로벌 광산업의 기술·시장 동향을 점검했으며, 향후 양산 확대에 대비한 핵심 광자재 공급망 확보에 나섰다. 현지 주요 공급사들과 광자재의 품질과 수급 조건 등을 협의하며 안정적인 조달 기반을 구축하고 있다.
한국첨단소재 관계자는 "데이터센터와 초고속 광통신에서 축적한 PLC·광패키징 기술을 기반으로 양자통신과 차세대 광통신 분야로 사업 영역을 넓혀가고 있다"며 "양자통신 핵심 광부품 기술 고도화, 차세대 제품의 사업화 협의, 양산 공급망 구축이 맞물리면서 글로벌 광부품 전문기업으로의 성장 기반도 한층 강화될 것"이라고 밝혔다.
회사 관계자는 "국제 벤치마크와 2종 실기기 활용 체계를 기반으로 기업이 양자 기술의 적용 효과와 경제성을 사전에 검증할 수 있도록 지원하겠다"며 "향후 제조·물류·금융 분야를 중심으로 실제 산업 현장에서 활용할 수 있는 양자전환 사례를 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com