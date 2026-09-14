김민석, 추미애 '李, 내란 세력에 전전긍긍' 발언에 "왜 그랬는지 설명 필요"

AI 핵심 요약beta
- 김민석 민주당 대표가 14일 추미애 경기지사의 발언을 비판했다.
- 추 지사의 검찰개혁 발언이 민주당 중진답지 않다고 했다.
- 추 지사의 발언 배경엔 본인 설명이 필요하다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 추미애 경기지사의 검찰 개혁 관련 발언에 대해서도 "사람들이 민주당 중진의 발언이라고 생각하지 않을 가능성이 크다"고 비판했다.
김 대표는 14일 민주당 공식 유튜브 민주당티비(TV)에 출연해 "왜 그렇게 말씀하셨는지에 대해선 추 지사 본인의 설명이 필요할 것 같다는 생각이 든다"고 했다.
추 지사는 지난 12일 경기 남양주시 모란공원 민주열사묘역에서 열린 '2026년 경기도 민주화운동희생자 추모제'에서 중대범죄수사청장 후보자로 검찰 출신 김지용 변호사가 지명된 점을 언급했다.
그는 "대통령이 내란 세력을 징벌해야 하는데 왜 이들 세력에게 업혀서 전전긍긍하는 것인가"라며 현 정부의 검찰 개혁이 충분히 이뤄지지 않고 있다는 취지의 발언을 했다.
김 대표는 "(누가 발언했는지 알리지 않은 채) 블라인드 테스트를 하고 저 발언을 들었다면 사람들이 어떻게 평가할까"라며 "민주당의 책임 있는 정치인, 도지사의 발언이라고 한다면 사람들이 의아하게 생각할 것 같다"고 비판했다.
또 "일반적으로 민주당 중진의 발언이라고는 사람들이 생각 안 했을 가능성이 높다"고 했다.
chogiza@newspim.com