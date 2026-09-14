KB오토텍, 인도 첸나이 공장 확장…"현지 시장 공략"

AI 핵심 요약beta
- KB오토텍이 14일 인도 첸나이 공장을 확장했다
- 생산능력을 키워 현지시장 공략에 나섰다
- 현대차·기아 수주로 승용차 부품도 넓혔다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= KB오토텍이 인도 첸나이 공장을 확장한 후 현지시장 공략을 본격화한다고 14일 밝혔다.
KBI그룹 자동차 부품부문의 공조전문기업인 KB오토텍은 올해 2월 기존 공장 약 3,967㎡에서 약 6,612㎡로 확장 이전했다. 이를 통해 생산능력을 대폭 확충했다.
회사에 따르면 KB오토텍 인도법인은 2012년 인도 진출 이후 상용차 부품 분야에 집중해왔다. 타타자동차에 버스에어컨(BAC)을, 다임러 인디아 상용차(DICV)에 트럭 난방·환기·공기조화(HVAC) 시스템을 공급 중이다.
확장 이전의 결실로 최근 현대차와 기아차로부터 시트 통풍블로워 수주를 확보했다. 이는 상용차 공조부품을 넘어 승용차 부품시장으로의 사업 확장을 의미한다.
인도 자동차시장의 성장성도 주목된다. 인도자동차제조협회(SIAM)에 따르면 인도는 세계 3위 규모의 자동차시장으로, 2024-25 회계연도 기준 전체 자동차 판매량이 약 2,500만 대에 달하며 승용차 판매량은 430만 대를 기록했다.
KB오토텍 관계자는 "첸나이 공장 확장을 통해 생산능력을 대폭 확충할 수 있게 됐다"며 "상용차 부품은 물론 승용차 부품시장에서도 수주를 지속적으로 확대해 인도시장 공략에 박차를 가하겠다"고 말했다.
한편 KB오토텍은 충남 아산시에 위치한 공조전문 회사로, 1969년 열교환기 생산을 시작한 이후 승용차용 열교환기 및 시트 통풍장치, 상용차용 에어컨 시스템, 전기차용 쿨링시스템, 수소연료전지자동차용 공조장치 등을 국내외 고객사에 공급하고 있다.
nylee54@newspim.com