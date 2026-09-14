세종전통시장 '추석 장보기 혜택' 풍성…최대 4만 원 환급

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 14일부터 23일까지 전통시장 장보기 행사를 연다.
- SNS 인증 참여자에게는 매일 선착순 100명 증정품을 준다.
- 16일부터 환급행사와 17일 흥장 페스티벌도 진행된다.
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문화공연·경품 이벤트 등 다양한 혜택 제공
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종전통시장에서 추석을 앞두고 장보기 부담을 덜고 전통시장 소비를 촉진하기 위한 다양한 행사가 열린다.
14일 세종시에 따르면 이날부터 오는 23일까지 세종전통시장에서 충녕이와 함께하는 '#시장에서뭐샀게' 사회관계망서비스(SNS) 장보기 행사를 진행한다.
행사 기간 세종전통시장에서 장을 본 뒤 구매 상품이나 장바구니 인증 사진을 개인 SNS에 해시태그 '#시장에서뭐샀게'와 함께 게시하면 참여할 수 있다.
참가자에게는 오전 11시부터 오후 5시까지 세종전통시장 고객지원센터 1층(조치원8길 42)에서 각휴지 묶음 등 준비된 증정품이 제공된다. 증정품은 매일 선착순 100명에게 지급된다. 자세한 행사 내용은 세종시 공식 SNS와 인스타그램에서 확인할 수 있다.
이와 함께 오는 16~20일 세종전통시장 농수산물 환급행사도 이어진다. 이 기간 농축산물과 수산물을 구매하면 구매 금액에 따라 온누리상품권으로 환급받을 수 있다. 환급 장소는 세종전통시장 제2공영주차장 1층이다.
농축산물과 수산물 각각 3만4000원 이상 6만7000원 미만 구매하면 1만 원, 6만7000원 이상 구매하면 2만 원을 환급받는다. 두 품목을 모두 구매한 경우 품목별로 최대 2만 원씩, 1인당 총 4만 원까지 환급받을 수 있다.
17일 제2공영주차장 이벤트광장에서 열리는 조치원 흥장 페스티벌에서는 신나는 문화공연과 경품 행사 등으로 추석 장보기에 즐거움을 더할 예정이다. 추석 전통시장 장보기 행사와 관련한 자세한 내용은 시 홈페이지에서 확인할 수 있다.
조상호 시장은 "추석을 맞아 세종전통시장에서 알뜰하게 장도 보고, 다채로운 혜택과 즐거운 공연도 함께 누리시길 바란다"며 "시민 여러분의 따뜻한 발걸음이 지역 상인들에게 큰 힘이 되고 전통시장에 새로운 활력을 불어넣는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.
vincent977@newspim.com