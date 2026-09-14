토스쇼핑, 추석 맞춰 정육·과일·간식 1만3000여 종 판매

AI 핵심 요약beta
- 토스쇼핑이 14일 추석 먹거리전과 선물전을 시작했다
- 명절 먹거리 1만3000여종과 선물세트 2만7000여종을 판다
- 일부 상품은 최대 80% 할인하고 당일 전까지 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 토스쇼핑은 추석을 앞두고 명절 먹거리 1만3000여 종을 모아 판매하는 '풍성한 한가위 먹거리전'을 진행한다고 14일 밝혔다. 정육부터 간식까지 상차림에 필요한 상품을 한곳에 모았다.
판매 상품은 LA갈비와 소갈비찜, 한우 국거리 등 정육과 송편·모둠전·잡채·떡갈비 같은 명절 음식, 사과·배·대추·밤·곶감 등 과일과 농산물, 고사리·도라지 같은 나물·부침 재료, 약과·한과·식혜 등 간식을 포함한다. SNS에서 화제인 피자설기는 최대 22% 할인된 2만1900원에 판매된다.
일부 상품은 정상가 대비 80%를 넘는 할인가로 제공한다. 고기중독 LA갈비 1kg 3팩, 세척 꿀사과 5kg, 리만월 수제 오색송편 440g 2팩 등이다.
함께 진행하는 '추석 선물 미리 준비전'에서는 정육과 과일·농산물, 수산·가공식품, 건강, 뷰티·생활 선물세트 등 약 2만7천여 종을 선보인다. 제주 하우스감귤 5kg, 고려홍삼정 100포 세트, 배터지게 소고기 모둠 1kg, 아르아르 비건 주방세제 선물세트 등이 포함된다.
토스쇼핑은 주문 다음 날 배송을 보장하는 '도착보장' 서비스를 제공한다. 이번 기획전은 추석 당일까지 진행된다.
romeok@newspim.com