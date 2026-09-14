아이센스, 주주우대 서비스 1년 연장

AI 핵심 요약beta
- 아이센스가 14일 주주우대 서비스를 2027년 7월 31일까지 연장했다.
- 기존 쿠폰형 방식은 MTS 커머스 방식으로 바꿨다.
- 1주 주주도 혈당패키지 62% 할인, CGM은 10~50% 할인된다.
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케어센스 에어 보유 주식 수 따라 10~50% 할인
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 글로벌 바이오센서 전문기업 아이센스가 주주우대 서비스를 1년 연장하고 이용 방식을 개편한다.
14일 아이센스는 주주우대 서비스 운영 기간을 오는 2027년 7월 31일까지 연장한다고 밝혔다. 이번 연장과 함께 기존 쿠폰형 서비스는 모바일트레이딩시스템(MTS) 내 커머스 방식으로 전환된다.
회사에 따르면 기존에는 주주가 MTS에서 쿠폰을 발급받은 뒤 아이센스 자사몰에 별도로 등록해야 했지만, 앞으로는 MTS에서 보유 주식 수에 따른 할인율이 자동 적용돼 별도의 자사몰 이동 없이 제품을 구매할 수 있다.
아이센스 주주는 회사 주식 1주만 보유해도 혈당측정 제품으로 구성된 '케어센스 혈당측정패키지'를 62% 할인된 가격에 구매할 수 있다.
연속혈당측정기(CGM) '케어센스 에어'는 보유 주식 수에 따라 10~50%의 할인 혜택이 적용된다. 주주우대 서비스는 IR큐더스와 제휴한 신한투자증권, 키움증권, KB증권, 하나증권 MTS에서 이용할 수 있다.
아이센스는 지난해 IR·SR 통합 솔루션 기업 IR큐더스의 주주우대 서비스에 참여해 자사 제품 할인 혜택을 제공해 왔다. 이번 계약 연장 기간 동안 주주 혜택 구성을 지속적으로 점검할 계획이다. 주주우대 서비스는 기업이 주주에게 자사 제품이나 서비스 할인 등의 혜택을 제공하는 주주환원 정책 중 하나다.
아이센스 관계자는 "아이센스 제품을 사용하는 주주들이 실질적인 혜택을 더 편리하게 누릴 수 있도록 서비스 방식을 개편했다"며 "이번 주주우대 서비스 개편과 기간 연장을 포함해 다양한 주주가치 제고 활동을 지속하며 주주 및 자본시장과의 신뢰 관계를 강화해 나가겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com