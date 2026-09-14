에코프로에이치엔, 올해 수주 1914억원…해외 비중 41%로 확대

AI 핵심 요약beta
- 에코프로에이치엔이 14일 해외 수주 확대를 밝혔다
- 올해 누적 수주액은 1914억원으로 집계됐다
- 반도체·발전 설비로 글로벌 고객과 사업을 넓혔다
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미국·싱가포르·대만 고객 확보…환경·첨단소재로 사업 다변화
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=에코프로에이치엔이 반도체 온실가스 저감 설비와 발전소 대기오염물질 저감 설비를 앞세워 해외 사업을 확대하고 있다.
에코프로에이치엔은 지난 11일 서울 여의도에서 국내 투자자를 대상으로 기업설명회를 열고 올해 공시 기준 누적 수주액이 1914억원으로 집계됐다고 14일 밝혔다. 지난해 매출액 1411억원의 약 136%에 해당하는 규모다.
회사는 지난 3월 대만 퉁샤오 LNG 발전소 친환경 설비 공급 계약을 체결한 데 이어 온실가스 저감 설비 분야에서 삼성E&A와 미국 호프만, 마이크론 등을 고객사로 확보했다.
해외 수주 비중도 빠르게 늘고 있다. 올해 누적 수주액 가운데 해외 비중은 41%로, 2023년 22%보다 19%포인트 상승했다. 충북 청주를 기반으로 국내 반도체 산업과 함께 성장해 온 환경사업이 미국과 싱가포르 반도체 생산시설, 대만 발전소 등으로 확대된 결과다.
에코프로에이치엔은 인공지능(AI) 확산에 따른 글로벌 반도체 생산시설 투자 확대가 온실가스 저감 설비 수요 증가로 이어질 것으로 기대하고 있다.
반도체 공정에서 배출되는 과불화화합물(PFCs)은 이산화탄소보다 지구온난화지수가 높은 온실가스다. 에코프로에이치엔은 촉매 기반 저온 분해 기술을 적용해 약 750~800℃에서 PFCs를 처리한다. 회사 측은 기존 열분해 방식보다 에너지 사용량을 90% 이상 줄이면서 높은 제거 효율을 확보했다고 설명했다.
에코프로에이치엔은 반도체 팹 외부에서 대용량 온실가스를 처리하는 기술을 상용화하고 설계부터 시공, 운영관리까지 아우르는 솔루션을 제공하고 있다.
설비 공급 이후 유지보수와 운영 지원을 통해 반복 매출을 확대하는 전략도 추진한다. 온실가스 저감 설비는 장기간 가동되는 만큼 정기 점검과 촉매 교체, 소모품 공급 등이 필요하다.
회사는 반도체 공장과 산업시설 투자가 늘어날수록 유지보수 수요도 확대될 것으로 보고 운영 관련 매출 비중을 2030년까지 전체 매출의 절반 이상으로 높인다는 목표다.
기존 환경사업과 함께 신사업도 확대한다. 탄소포집·활용·저장(CCUS), 친환경 수처리(EWT), 부산물 자원화 등 환경·자원 분야로 사업 영역을 넓히는 한편 첨단 패키징과 고대역폭메모리(HBM)용 소재 등 반도체 소재 사업에도 진출할 계획이다.
차세대 배터리 대응 소재를 비롯한 에너지 분야로도 사업을 확장해 첨단소재·에너지 전문기업으로 성장한다는 구상이다.
에코프로에이치엔 관계자는 "올해 잇따른 해외 수주는 친환경 기술력과 제품 경쟁력이 글로벌 시장에서 인정받은 결과"라며 "반도체와 발전 산업을 중심으로 글로벌 고객 기반을 넓히는 동시에 환경·자원과 첨단소재·에너지로 사업을 다변화하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com