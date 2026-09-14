네이버페이, 하이컨시와 교육 결제·인증 협력

AI 핵심 요약beta
- 네이버페이가 14일 하이컨시와 결제·인증 협약을 체결했다
- 시대인재에 Npay biz 결제솔루션을 우선 도입하기로 했다
- Npay 커넥트·페이스사인 도입도 함께 검토 중이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 네이버페이는 에듀테크 기업 하이컨시와 온·오프라인 교육 서비스의 결제·인증 시스템 개선을 위한 업무협약을 체결했다고 14일 밝혔다.
양사는 하이컨시가 운영하는 '시대인재' 등 교육 서비스에 'Npay biz 결제솔루션'을 도입하기로 했다. 이 솔루션은 가맹점이 자체 환경에서 결제와 정산 인프라를 구축하고 브랜드에 맞춘 결제 서비스를 운영할 수 있도록 지원하는 B2B 서비스다.
연내 시대인재 대치를 포함한 전국 11개 오프라인 지점과 온라인 플랫폼 '시대인재C'에 우선 도입한 후 전체 서비스로 확대할 계획이다. Npay 머니·포인트, 카드결제, 가상계좌 연동 결제 등 다양한 결제수단을 지원한다.
하이컨시 서비스 내에서 자체 브랜드 간편결제를 이용할 수 있도록 하는 방안도 논의 중이다. 이를 통해 고객 특성에 맞는 결제 경험을 제공할 수 있게 된다.
네이버페이는 오프라인 통합 단말기 'Npay 커넥트'와 안면인식 출입·인증 서비스 '페이스사인'을 하이컨시 오프라인 지점의 수강생 확인 및 출입·출석 프로세스에 도입하는 방안도 검토하고 있다.
romeok@newspim.com