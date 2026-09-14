"AI 늦추자"는 美 업계…트럼프, 中 추격 우려에 '속도조절론' 일축

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앤스로픽·머스크·올트먼 "개발 늦춰야"…트럼프는 "부정적 세력" 일축

美 행정부·의회도 안전장치 공감하지만 中 경쟁 우려…실질적 규제는 난항

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 인공지능(AI) 개발 속도를 늦춰야 한다는 업계의 요구가 확산하는 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령이 사실상 속도 조절론에 선을 그었다. AI가 인류의 통제를 벗어날 수 있다는 위험보다 중국과의 AI 패권 경쟁에서 우위를 잃는 것이 더 큰 위협이라는 판단이 깔린 것으로 풀이된다.

AP통신과 로이터통신 등에 따르면 트럼프 대통령은 13일(현지시간) 아일랜드에서 기자들과 만나 AI 개발 속도를 늦추거나 규제를 강화해야 하는지를 묻는 질문에 "우리는 AI에서 중국을 앞서고 있다"며 "솔직히 그 상태를 계속 유지하고 싶다. AI에서 이기는 자가 승자가 되기 때문"이라고 말했다.

AI 안전장치의 필요성 자체는 인정했다. 그러나 그는 "안전장치를 마련할 수도 있다"면서도 "제기하지 말아야 할 문제를 들고나오는 매우 부정적인 세력이 있다"며 "일어나지 않을 일들을 들고나오고 있다"고 주장했다.

트럼프 대통령의 발언은 AI 업계 수장들이 잇달아 개발 속도 조절을 요구한 직후 나왔다.

◆ 앤스로픽 CEO "속도 늦춰야"…머스크·올트먼도 동조

앤스로픽의 다리오 아모데이 최고경영자(CEO)는 앞서 AI 모델의 성능 개선 속도를 늦춰 안전장치가 기술 발전을 따라잡을 시간을 확보해야 한다고 주장했다. 일론 머스크와 오픈AI CEO 샘 올트먼도 아모데이의 제안에 공개적으로 지지를 표했다.

앤스로픽을 떠난 전 연구원 제이컵 콕슨 역시 AI 모델이 머지않아 인간의 통제를 넘어서는 능력을 갖출 수 있다고 경고하며 개발 속도 조절을 주장했다.

다만 그는 미국만 속도를 늦출 경우 중국이 앞서갈 수 있다는 점을 지적하며 미중 간 국제 공조가 필요하다고 강조했다.

아모데이 역시 미국과 중국의 AI 경쟁을 개발 속도에 '제한'을 두는 데 있어 가장 어려운 문제로 꼽았다. 양국 모두 상대방보다 앞서 나갈 경우 얻게 되는 경제적·군사적 이점이 큰 만큼 한쪽만 속도를 늦추기는 어렵다는 것이다.

◆ 美 내부도 "안전장치 필요" vs "中에 뒤처질 수 있어"

트럼프 행정부 내부에서도 AI 안전 문제를 둘러싼 입장이 엇갈리고 있다.

스콧 베선트 재무장관과 숀 케언크로스 백악관 국가사이버국장은 AI 개발 가속에 대한 업계의 우려를 청취하며 독립적인 규제기관 설립을 지지하는 것으로 알려졌다. 반면 마이클 크라치오스 백악관 과학기술정책실장을 중심으로 한 그룹은 규제가 혁신을 저해해 중국에 추월당할 수 있다는 입장이다.

의회 역시 일정 수준의 안전장치가 필요하다는 데는 공감한다.

마이크 존슨 하원의장은 AI가 "통제할 수 없을 정도로 달아나지 않도록" 안전장치가 필요하다면서도 중국과의 경쟁에서 미국이 우위를 잃는 것은 국가안보 위협이 될 수 있다고 강조했다.

반면 민주당 하원 원내대표인 하킴 제프리스는 개발 속도를 늦추는 등 즉각적인 조치가 필요하다고 주장했다.

그러나 양당 모두 구체적인 규제 방안에서는 진전을 보이지 못하고 있다. 11월 중간선거를 앞두고 데이터센터 건설과 전력·수자원 문제 등이 정치 쟁점으로 떠오른 가운데 AI 개발 전반을 규율할 입법 논의는 상대적으로 더디다는 지적이 나온다.

◆ "늦추면 중국이 앞서고, 달리면 안전이 문제"…미중 정상회담 주목

결국 미국의 AI 정책이 맞닥뜨린 핵심 문제는 '안전'과 '패권' 사이의 딜레마다.

미국이 AI 개발 속도를 늦추면 중국에 기술 주도권을 내줄 수 있고, 반대로 중국과의 경쟁을 이유로 개발을 계속 가속하면 안전장치가 기술 발전을 따라가지 못할 수 있다.

특히 양국이 상대방 역시 개발 속도를 늦출 것이라는 확신을 갖기 어렵다는 점에서 AI 경쟁이 '죄수의 딜레마'에 빠질 수 있다는 분석이 나온다. 미중이 함께 속도를 늦추면 안전 측면에서는 모두에게 이익이지만, 상대방이 약속을 지키지 않을 것이라는 의심 때문에 어느 쪽도 먼저 움직이기 어려운 구조다.

백악관은 이달 24일 예정된 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담을 앞두고 AI 문제를 주요 의제로 다룰 가능성이 있다.

미 연방수사국(FBI)과 국가안보국(NSA) 등 미 연방기관들은 최근 중국 AI 기업들이 미국 기업의 첨단 AI 모델에서 대규모 데이터를 추출해 경쟁 모델 개발에 활용했다고 공개적으로 문제를 제기하기도 했다.

AI 패권을 둘러싼 경쟁이 거세질수록 안전을 위한 국제 공조는 필요해지지만, 바로 그 경쟁 때문에 협력은 더 어려워지는 역설적인 상황이다.

9월 13일(현지시각) 기자들 질문에 답변중인 트럼프 대통령 [사진=로이터 뉴스핌]

kwonjiun@newspim.com