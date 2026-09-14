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[이영종의 통일 오디세이] '아들 있다'→'있다 하더라도'...국정원, 판단 바꾼 '언론 가이드' 냈다

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AI 핵심 요약

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  • 국정원이 10일 김정은 자녀 판단을 수정했다.
  • 김주애 후계 내정, 성별 미상 동생만 본다.
  • 과거 아들 판단은 확증편향 오류로 드러났다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김정은 부부 아들 있을 가능성 부인
본지 단독 보도 이후 이틀만에 P.G
향후 국회 정보위 보고 내용에 관심

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 국정원이 북한 김정은(42) 국무위원장과 부인 리설주(37) 사이에 '아들이 있다'는 기존의 정보 판단을 사실상 뒤집었다.

지난 10일 언론의 잇단 질의에 "국정원은 현재 김주애가 후계자 내정 단계에 있다고 보고 있으며, 성별 미상의 동생이 있는 것으로 파악 중"이라는 P.G(Press Guidance, 취재 대응 가이드)를 내면서다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 지난 6일 강원도 원산항에서 열린 북한 5000t급 신형 구축함 강건호의 취역식에서 김정은 국무위원장과 딸 주애가 나란히 서서 의식을 진행하고 있다. [사진=조선중앙TV 캡처] 2026.09.14 yjlee@newspim.com

이 PG에서 국정원 측은 "김주애의 오빠가 있는지 여부에 대해서는 지속 확인 중이나, 있다 하더라도 후계자가 될 수 있는 상황은 아니라고 보는 것이 원의 판단"이라고 설명했다.

국정원의 P.G는 지난 8일 뉴스핌이 <"김정은·리설주 사이에 아들 없다"...국정원, 정보 판단 바꿨다>는 제목의 단독 기사를 낸 지 이틀 만에 나왔다.

이번 P.G 가운데 눈길을 끄는 문구는 "(아들이) 있다 하더라도..."라는 대목이다. 김정은이 후계자로 내세우는 김주애보다 나이가 많은 '장남'이 있을 가능성을 거의 부인하는 뉘앙스란 측면에서다.

국정원은 그동안 2013년생인 주애 외에 2010년생 자녀와 함께 주애보다 어린 아이도 한 명 더 있다는 판단을 밝혀왔다.

특히 이들 가운데 적어도 한명은 아들이란 정보 분석 결과를 국회 정보위 등을 통해 외부에 알려왔다.

그런데 최근 들어 이런 판단에 큰 오류가 있었다는 점을 확인했다는 게 대북정보 관계자의 전언이다.

서방국가에서 김정은 일가의 물품을 조달하는 업무를 담당하는 북한 주재원들의 동향을 담은 첩보를 토대로 '아들을 낳았다'고 판단했지만, 사실이 아닌 것으로 드러났다는 얘기다.

남아용 의류 등이 반입되는 것을 '김정은 득남'으로 판단했지만 당 간부 선물용 같은 다른 용도로 쓰였을 가능성이 제기되는 정보 판단의 큰 문제점이 밝혀졌다고 한다.

국정원 내부에서 '확증편향'에 따른 뼈아픈 정보 판단 오류라는 자성론도 제기된다고 하니, 이틀 만에 나온 P.G의 관련 표현에서도 당혹감과 고민이 읽혀진다.

사실 국정원은 북한 후계 추적에서 빈약한 정보력과 아마추어적인 면모를 노출해왔다.

김정은이 후계자로 떠오른 시점에서도 이름을 '김정운'으로 잘못 알고 있었고, 심지어 언론이 이를 파악해 수정한 이후에도 상당 기간 김정운을 고집하는 이해할 수 없는 태도를 보였다.

이런 전철을 밟지 않기 위해서는 향후 국회 정보위 보고 등을 통해 현재 어떤 판단을 내리고 있고, 왜 '확증편향'이란 오류를 범했는지 되짚어볼 필요가 있어 보인다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 이종석 국가정보원장이 지난 1일 서울 여의도 국회에서 열린 제439회국회(정기회) 제1차 정보위원회 전체회의에 참석하고 있다. 2026.09.01 jk31@newspim.com

한 가지 지적하고 싶은 점은 국정원 출신 최고위급 인사의 후계 관련 부적절한 언급과 처신이다.

국정원장을 지낸 박지원 민주당 의원은 '김주애 후계 내정'이라는 정보당국의 판단에 대해 "김정은에게는 첫째 아들이 있으며 유학 중일 가능성이 크다. 아들의 유학 사실과 신분을 숨기기 위해 김주애를 띄우는 것"이란 주장을 펼쳐왔다.

김주애의 역할이 일종의 '페이스메이커'라는 시각을 강조하면서 국정원의 분석을 부인했고, 원장 출신이란 점에서 일각에서는 그의 발언에 무게를 싣기도 했다.

하지만 박 의원이 국정원장을 지낸 건 문재인 정부 때인 지난 2020년 7월부터 2022년 5월까지다.

국정원 관계자는 "박 의원이 원장으로 재임하던 시기 '아들이 있다'는 판단이 보고된 것은 사실이지만 이후 정보분석에 중대한 변화가 있었다"며 "그가 퇴임 이후 과거의 잘못된 정보 내용으로 언론 인터뷰 등을 하는 바람에 혼선이 초래된 것"이라고 설명했다.

국가 정보기관의 최고위 직책을 지낸 인사가 배에 표시를 새기고 강물에 빠진 칼을 찾는 각주구검(刻舟求劍)의 우를 범한다면 결국 그 피해는 국민 몫이 되고, 뒷감당은 공직자들이 해야 하는 상황이 된다.

yjlee@newspim.com

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농심 오너 3세 신상열 일반인과 결혼 농심 신상열 부사장(사진=연합뉴스)[mdtoday = 김주성 기자] 신동원 농심 회장의 장남이자 농심 오너가 3세인 신상열 부사장이 결혼한다. 올해 부사장 승진과 사내이사 선임으로 경영 보폭을 넓힌 가운데 개인적으로도 새로운 출발을 맞게 됐다.업계에 따르면 신 부사장은 13일 오후 서울의 한 호텔에서 결혼식을 올린다. 결혼식에는 양가 가족과 지인을 비롯해 재계 관계자들이 참석할 것으로 알려졌다.예비 신부는 SK텔레콤에서 인공지능 전환(AX) 관련 업무를 담당하는 회사원으로 전해졌다. 두 사람은 결혼을 앞두고 농심의 대표 제품인 '신라면'을 활용한 웨딩사진을 촬영한 것으로 알려졌다.1993년생인 신 부사장은 농심 창업주 고(故) 신춘호 회장의 장손이자 신동원 회장의 장남으로, 농심 오너가 3세다.미국 컬럼비아대학교에서 산업공학을 전공한 뒤 2019년 농심 경영기획실에 입사하며 경영 수업을 시작했다. 2021년 말 구매실장으로 승진하며 그룹 내 첫 20대 임원이 됐다.이후 2024년 미래사업실장을 맡으며 전무로 승진했고 올해 1월 부사장에 올랐다. 지난 3월 정기주주총회에서는 사내이사로 선임되며 이사회에도 합류했다.당시 신동원 회장은 신 부사장의 사내이사 선임 배경에 대해 "젊은 나이지만 굉장히 회사에 애정을 갖고 열심히 노력하는 걸로 봐서 충분히 자격이 있다는 생각이 들었다"며 "중장기 비전 등을 열심히 하고 있어 충분한 능력이 된다고 생각했다"고 밝힌 바 있다.신 부사장은 현재 미래사업실을 이끌며 신사업 발굴과 글로벌 사업 전략, 투자 및 인수합병(M&A) 등을 담당하고 있다.특히 농심이 추진하고 있는 중장기 성장 전략 '비전2030' 실행에도 참여하고 있다. 농심은 비전2030을 통해 글로벌 사업 확대와 신사업 육성 등을 추진하고 있다.이 기사는 메디컬투데이가 제공하는 기사입니다. 2026-09-13 14:57

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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