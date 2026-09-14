[오늘날씨] 아침 '선선'·한낮 '여름볕'…큰 일교차 주의

AI 핵심 요약beta
- 유재선 기자가 14일 전국 날씨를 전했다.
- 아침 최저 14도, 낮 최고 31도로 일교차가 크겠다.
- 충남 내륙 짙은 안개와 미세먼지 보통 수준을 보이겠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 월요일인 14일은 아침 최저 기온이 14도까지 내려가 선선하다가 한낮에는 31도까지 올라 일교차가 크겠다. 새벽부터 아침 사이 충남 내륙에는 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다.
기상청에 따르면 이날 전국에 구름이 많겠다. 강원동해안·산지 지역은 저녁부터 차차 흐려지겠다.
아침 최저기온은 14~21도로 예상된다. ▲서울 18도 ▲인천 19도 ▲수원 19도 ▲춘천 16도 ▲강릉 19도 ▲청주 18도 ▲대전 16도 ▲전주 16도 ▲광주 18도 ▲대구 18도 ▲부산 21도 ▲울산 20도 ▲제주 22도다.
낮 최고기온은 24~31도로 예상된다. ▲서울 27도 ▲인천 26도 ▲수원 26도 ▲춘천 26도 ▲강릉 25도 ▲청주 26도 ▲대전 25도 ▲전주 27도 ▲광주 30도 ▲대구 30도 ▲부산 30도 ▲울산 29도 ▲제주 28도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지 농도는 서울·인천·충청권에서는 '보통', 이 외 지역에서는 '좋음' 수준을 보이겠다.
jason14@newspim.com