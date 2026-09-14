[오늘의 정치일정] 9월 14일(월)

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 13일 ADB 총재를 접견했다
- 이 대통령은 미르지요예프 우즈베키스탄 대통령을 국빈 환영했다
- 여야 지도부는 대정부질문과 예산협의에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<대통령실>
-대통령
11:00 칸다 마사토 아시아개발은행(ADB) 총재 접견(청와대)
16:00 국빈 방한 미르지요예프 우즈베키스탄 대통령 공식 환영식(청와대)
16:20 소인수 회담(청와대)
16:40 확대 회담(청와대)
17:40 협정․양해각서 체결식(청와대)
18:16 국빈 만찬(청와대)
<외교부>
-장관
09:00 실국장회의
14:15 외교부-카카오 간 MOU 체결식
1차관
09:00 실국장회의
-2차관
09:00 실국장회의
<통일부>
-장관
11:10 한반도 평화공존 정책페스타 참석
14:00 K-DIALOGUE: 모두의 평화 개회사
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
14:00 대정부질문(교육·사회·문화)
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-김민석 당대표
07:00 [유튜브 생중계] '민티07' 출연
10:00 강원 최고위원회의(민주당 강원도당, 강원 춘천시 안마산로 128, 보람타워 3층)
11:30 강원 예산정책협의회(강원도청 2층 신관 대회의실, 강원 춘천시 중앙로1)
14:00 대정부질문(국회 본회의장)
-한병도 원내대표
10:00 강원 최고위원회의
11:30 강원 예산정책협의회
14:00 대정부질문
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
14:00 대정부질문-교육‧사회‧문화(국회 본회의장)
-정점식 원내대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
10:30 국민의힘 경남도당-경남도 예산정책협의회(여의도 켄싱턴호텔 15층 센트럴파크룸)
14:00 대정부질문-교육·사회·문화(국회 본회의장)
14:00 유영하 의원 주최 <'대구 군공항 이전, 이대로 괜찮은가' 국회 토론회>(의원회관 제9간담회의실)
-임이자 정책위의장
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
14:00 대정부질문-교육·사회·문화(국회 본회의장)
-정희용 사무총장
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
14:00 대정부질문-교육·사회·문화(국회 본회의장)
<조국혁신당>
-신장식 당대표
09:30 최고위원회의- 끝까지 간다 연석회의(본관 224호)
14:00 국회 본회의
-김준형 원내대표
09:30 최고위원회의-끝까지 간다 연석회의(본관 224호)
11:10 한반도 평화공존 정책 페스타 협약식(의원회관 대회의실)
14:00 국회 본회의
<개혁신당>
-천하람 당대표 권한대행
09:30 기자 간담회(국회 본청 170호 개혁신당 대회의실)
14:00 선생님과 판사와의 대화(국회 의원회관 제1간담회의실)