[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 9월 14일

AI 핵심 요약beta
- 국회는 14일 대정부질문과 각종 회의를 열었다.
- 여야는 최고위와 예산협의회, 정책토론을 진행했다.
- 소통관에선 현안·기자회견이 잇따라 열렸다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
09:00 의장주재 기관장 업무보고 / 국회 접견실
14:00 대정부질문(교육·사회·문화) / 본회의장
◆본회의 및 상임위원회
10:00 법제사법위원회 법안심사제1소위원회 / 본관 406호
10:00 행정안전위원회 법안심사제1소위원회 / 본관 445호
10:00 대법관(김성수)임명동의에관한인사청문특별위원회 전체회의 / 본관 245호
14:00 대정부질문(교육·사회·문화) / 본회의장
◆의원실 세미나
10:00 장종태 의원실 등, UAM 초기 상용화 정책 토론회 / 의원회관 제2소회의실
10:00 오기형 의원실 등, 공운법 개정 이후, 공공기관 운영체계 어떻게 바꿔야 하나? / 의원회관 제1세미나실
10:00 박덕흠 의원실 등, 중국의 반도체 굴기, 대한민국 반도체 산업정책 이대로 괜찮은가 / 의원회관 제3세미나실
13:30 윤후덕 의원실 등, 미중 전략경쟁의 현재와 대한민국 대외정책이 나아갈 길은? / 의원회관 제2세미나실
14:00 권영세 의원실 등, 韓·日 경제협력 공동체 구축 전략 / 의원회관 제2소회의실
14:00 유영하 의원실, 대구 군공항 이전, 이대로 괜찮은가? / 의원회관 제9간담회의실
14:00 전현희 의원실, 대형상가 장기공실 해법모색 토론회 / 국회박물관 국회체험관
14:00 이주영 의원실 등, 선생님과 판사와의 대화 / 의원회관 제1간담회의실
14:00 김영환 의원실 등, 정부 조세지출의 재정지출 전환 및 재정 효율성 제고 방안 토론회 / 의원회관 제6간담회의실
14:00 오세희 의원실, 현장에 맞는 여성기업 지원체계, 신뢰받는 제도로 / 의원회관 제5간담회의실
14:30 김태선 의원실, 성공적인 공공기관 지방이전을 위한 울산의 전략 / 의원회관 제1세미나실
15:00 정태호 의원실 등, 대한민국 지속가능성 보고제도의 발전방향 토론회 / 의원회관 제8간담회의실
15:00 한준호 의원실, 수도권 즉시 임대주택 공급과 지방소비 활성화를 위한 주택연금도입방안 / 의원회관 제3세미나실
15:00 김윤 의원실 등, 지역·필수·공공의료 강화를 위한 서울대학교병원의 역할과 리더십 / 의원회관 제4간담회의실
15:30 한정애 의원실 등, 파리협정 제6.2조 양자 협력체계 개선 방향 / 의원회관 제2간담회의실
◆소통관 기자회견
10:00 전종덕 의원, [정보통신 부당해고 철회 촉구 기자회견]
10:40 조승환 의원, [항만공사 기자회견]
11:20 김문수 의원, [5.18 상습모독 고발 기자회견]
13:00 전진숙 의원, [이진숙 국회의원 제명 촉구 기자회견]
13:20 김남근 의원, [현안 기자회견]
13:40 민병덕 의원, [추석맞이 홈플러스 장보기 기자회견]
14:00 김태규 의원, [김승원 법무부장관 후보자 사퇴 촉구 기자회견]
◆더불어민주당
*김민석 당대표
07:00 [유튜브 생중계] '민티07' 출연
10:00 강원 최고위원회의 / 민주당 강원도당
11:30 강원 예산정책협의회 / 강원도청 2층 신관 대회의실
14:00 대정부질문 / 본회의장
*한병도 원내대표
10:00 강원 최고위원회의
11:30 강원 예산정책협의회
14:00 대정부질문
◆국민의힘
*장동혁 당대표·정점식 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
14:00 대정부질문(교육·사회·문화) / 본회의장
*정점식 원내대표
10:30 경남도당-경남도 예산정책협의회 / 여의도 켄싱턴호텔 15층 센트럴파크룸
◆조국혁신당
*신장식 당대표·김준형 원내대표
09:30 최고위원회의-끝까지간다 연석회의 / 본관 224호
14:00 본회의
*김준형 원내대표
11:10 한반도 평화공존 정책 페스타 협약식 / 의원회관 대회의실
◆개혁신당
*천하람 당대표 권한대행
09:30 기자 간담회 / 국회 본청 170호 개혁신당 대회의실
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