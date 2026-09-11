이븐, 2년 만에 M2 아이돌 리얼리티 주인공…삿포로서 '타인의 하루'

AI 핵심 요약beta
- 이븐이 18일 엠넷 새 리얼리티에 출연한다
- 삿포로서 멤버 5인이 타인의 하루를 산다
- 새 포스터 공개로 색다른 변신 기대를 높였다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 이븐이 엠넷 디지털 채널 M2의 새 아이돌 리얼리티 주인공으로 나선다.
아이돌 콘텐츠 전문 채널 M2 측은 "5인조 개편 후 한층 단단해진 이븐을 주인공으로 한 리얼리티를 론칭한다"며 "오랜만에 선보이는 아이돌 리얼리티인 만큼 많은 기대 부탁드린다"고 전했다.
'이븐아워 (EVNNE HOUR)'는 일본 삿포로를 배경으로 이븐 멤버 5인이 타인의 하루를 살아보는 시네마틱 청춘 리얼리티다. 각기 다른 '타인의 하루'를 살아보며 미처 몰랐던 자신의 새로운 모습을 발견하고, 하루의 끝에 멤버들과 진솔한 대화를 나누며 서로를 깊이 이해해가는 과정을 담는다.
무대를 누비며 전 세계 팬들을 사로잡았던 이븐의 색다른 변신도 관전 포인트다. 이븐 멤버들은 '아이돌이 아닌 나'로 하루를 보내며 기존에 보지 못했던 다채로운 매력을 선보일 예정이다. 이 가운데 이븐 멤버들의 새로운 모습이 담긴 포스터가 공개돼 기대감을 높인다.
'이븐아워' 연출을 맡은 이주리PD는 "삿포로에서 만난 멤버들은 기대 이상으로 저마다의 뚜렷한 매력과 따뜻한 면모를 지닌 친구들이었다"며 "낯선 도시에서 새롭게 발견되는 멤버들의 모습과 한층 깊어지는 관계성을 통해 더 많은 분들이 이븐의 다채로운 매력에 빠져들게 될 것이라 생각한다"고 전했다.
'이븐아워'는 오는 18일 오후 9시 엠넷에서 첫 방송되며, M2 유튜브 채널 동시 공개된다.
moonddo00@newspim.com