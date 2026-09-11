코레일, 고속철 통합 후 첫 경영진 워크숍…안전관리체계 강화

AI 핵심 요약beta
- 코레일이 11일 통합 후 첫 경영진 워크숍을 열었다.
- 통합 운영체계 안착과 안전 최우선 경영을 재확인했다.
- 추석 수송 준비와 현장 안전관리 강화 방안을 점검했다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 한국철도공사(코레일)가 고속철도 통합 이후 첫 경영진 워크숍을 열고 통합 운영체계의 안정적 정착과 '안전 최우선' 경영 방침을 재확인했다.
코레일은 11일 대전 본사에서 김태승 사장을 비롯해 경영·미래·영업·안전·기술·통합사업관리 부문장과 전국 12개 지역본부장 등 경영진 50여 명이 참석한 가운데 워크숍을 개최했다고 밝혔다.
이날 행사에서는 조직개편과 운영 통합에 따라 새로 선임된 부서장들과 책임경영계약을 체결하고 고속철도 통합 이후 나타난 주요 현안과 조직 운영 방향을 논의했다.
참석자들은 통합 효과를 점검하는 한편 부서 간 협업과 조직 융화를 강화하고 철도 운영 전반의 시너지를 높일 수 있는 방안을 공유했다.
특히 열차 지연시간 예측 시스템 등 돌발 상황 대응 능력을 높이는 방안과 통합 이후 처음 맞는 추석 특별수송 준비상황을 집중 점검했다. 통합된 열차 운영체계가 현장에 안정적으로 정착할 수 있도록 분야별 대응책도 살폈다.
코레일은 이날 안전을 모든 경영활동의 최우선 가치로 두고 예방 중심의 안전관리체계를 강화하기로 했다.
노후 철도차량과 역사 시설의 개량·대체를 추진하고, 현장 근로자의 안전을 위해 지능형 감시설비도 확대할 방침이다. 열차 접근 알림 앱과 전국 철도관제시스템(CTC)을 연계해 작업 중 사고 예방 기능도 강화한다.
또 '안전하지 않으면 작업하지 않는다'는 원칙이 현장에 정착하도록 경영진부터 위험요소 발굴과 개선에 적극 나서기로 했다.
김태승 코레일 사장은 "고속철도 통합은 대한민국 철도의 새로운 시작"이라며 "경영진부터 현장 직원까지 한마음으로 힘을 모아 국민의 일상을 책임지는 대표 교통수단으로 자리매김하겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com