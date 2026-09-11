파주시, 임진각서 '기업박람회' 18일 개최...우수 제품 한자리에

AI 핵심 요약beta
- 파주시는 18일부터 20일까지 기업 박람회를 연다
- 올해 박람회는 판로 확대와 시민 체험 강화에 뒀다
- 추석 특별전시관·AI 체험존으로 행사 축제화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[파주=뉴스핌] 이준영 기자 = 경기 파주시는 오는 18일부터 20일까지 사흘간 임진각광장에서 '2026 제3회 파주시 기업 박람회'를 개최한다고 11일 밝혔다.
3회째인 올해 기업 박람회는 기업의 실질적인 판로 확대와 시민 참여 콘텐츠 강화에 중점을 뒀다. 다양한 분야의 지역 기업들이 참여해 우수한 제품과 기술을 선보이며 시민들은 현장에서 제품을 직접 보고 체험하고 구매할 수 있다.
특히 추석을 앞두고 관내 기업의 선물용 제품을 한데 모은 '추석 특별기획 전시관'을 처음 운영한다. 시민에게는 지역 기업의 다양한 제품을 소개하고, 참가 기업에게는 추석 명절을 활용한 새로운 판로 확대 기회를 제공할 계획이다.
가족 단위 방문객을 겨냥해 인공지능(AI) 로봇 체험과 게임존을 운영해 박람회를 축제화한다. 경기도경제과학진흥원, 대한무역투자진흥공사(KOTRA), 경기테크노파크 등 기업 지원 관계기관도 참여해 기업의 경영 애로사항을 듣고 각종 지원 사업에 대한 현장 상담을 진행한다.
손배찬 시장은 "이번 박람회가 시민들에게는 파주의 우수한 기업과 제품을 새롭게 발견하는 기회가 되고, 기업에게는 새로운 고객과 시장을 만나는 실질적인 판로 개척의 장이 되길 바란다"라며 "기업과 시민이 함께 즐기고 새로운 교류와 기회가 만들어질 수 있도록 행사 준비에 최선을 다하겠다"고 말했다.
skyimhan@newspim.com