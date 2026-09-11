경기도, '반려동물 펫스타' 온라인 기획전 개최

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 11일 네이버 해피빈과 펫스타 기획전을 열었다.
- 도내 반려동물 중소기업의 판로 확대와 매출 증대를 노렸다.
- 11일까지 1차 진행 뒤 16일부터 2차로 이어간다.
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도는 네이버 해피빈과 손잡고 '경기도 반려동물 펫스타' 온라인 기획전을 오는 9월 11일부터 10월 11일까지 한 달간 운영한다고 밝혔다. 이번 행사는 도내 반려동물 분야 중소기업의 온라인 판로 확대와 매출 증대, 제품 인지도 향상을 지원하기 위한 취지로 마련됐다.
'경기도 반려동물 펫스타' 기획전은 네이버 해피빈 공감가게를 통해 접속할 수 있으며 펫푸드, 리빙용품, 산책용품 등 반려동물 관련 다양한 제품을 한곳에서 선보인다. 행사 기간 동안 할인 혜택과 네이버 포인트 적립 등 소비자를 겨냥한 다양한 프로모션도 제공해 구매 부담을 낮출 계획이다.
기획전은 1·2차로 나눠 진행된다. 우선 1차로 10개 중소기업이 참여해 10월 11일까지 제품을 판매하고 이어 10월 16일부터는 새로운 10개 기업이 바통을 이어받아 11월 중순까지 행사를 계속 진행한다.
참여 기업들은 모두 '2026년 반려동물산업 분야 유망 중소기업 육성 지원사업' 온라인 마케팅 부문에 선정된 20개사로 네이버 스마트스토어 운영 전략과 제품 상세페이지 제작 등 사전 컨설팅 교육을 통해 온라인 판매 역량을 강화했다.
변희정 경기도 반려동물과장은 "이번 온라인 기획전은 우수한 반려동물 제품을 알리는 동시에 도내 중소기업의 판로 확대와 매출 향상을 지원할 수 있는 좋은 기회"라며 "도민들이 우수한 지역 중소기업 제품을 직접 경험하고 구매하는 착한 소비에 많은 관심과 참여를 보내주시길 바란다"고 말했다.
한편 '2026년 반려동물산업 분야 유망 중소기업 육성 지원사업'은 경기도 내 반려동물 제조업 또는 지식기반 서비스업 중소기업을 대상으로 상용화와 판로 개척 등 사업화를 지원하는 사업이다.
asj7376@newspim.com