2026 아시아포럼 오늘 개막…AI 대전환·에너지 안보 해법 찾는다

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AI·에너지 안보 중심 아시아 협력 방향 모색

중국·인도·베트남·일본 성장전략 분석

한국 기업의 투자·협력 기회 조명

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 대한민국과 아시아 주요국의 미래 생존 전략과 실질적인 투자 청사진을 제시할 '제14회 2026 뉴스핌 아시아포럼'이 11일 오전 9시 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 막을 올린다.

올해로 14회째를 맞는 이번 포럼의 대주제는 'AI 대전환·에너지 안보 : 아시아 협력의 새로운 좌표'로, 최근 글로벌 경제의 핵심 화두로 떠오른 인공지능(AI) 생태계 확장과 안정적인 에너지 공급망 확보 문제를 동시에 짚어보고, 아시아 주요국 간의 구체적이고 실용적인 협력 해법을 모색한다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 2026.09.10 dedanhi@newspim.com

인공지능(AI)이 산업과 경제 전반의 경쟁력을 좌우하는 핵심 기술로 부상하고 있는 가운데 안정적인 에너지 공급망 확보 역시 국가와 기업의 지속가능한 성장을 위한 핵심 과제로 떠오르고 있다. 이번 포럼에서는 AI와 에너지 안보라는 두 가지 변화가 아시아 경제와 산업 지형을 어떻게 바꾸고 있는지 진단하고, 이를 바탕으로 아시아 국가 간 실질적인 협력 방안을 모색한다.

특히 글로벌 공급망 재편과 기술 경쟁이 가속화하는 상황에서 아시아 주요국의 산업·정책 변화를 살펴보고 한국 기업이 주목해야 할 시장과 산업, 투자 및 협력 기회​를 구체적으로 짚어볼 예정이다.

◆ 각계 최고 오피니언 리더 총출동… 실전적 해법 제시

이날 오전 개막식에는 민병복 뉴스핌 회장의 개회사를 시작으로, 이재명 대통령이 서면 축사를 진행하고, 김성원 국회 산업통상자원중소벤처기업위원장이 축하 인사를 낭독한다. 이어 다이빙 주한 중국대사, 부호 주한 베트남 대사, 고랄랑 다스 주한 인도 대사 등 주요 아시아 국가 대사들의 축사도 이어진다.

포럼의 문은 김태년 한중의원연맹 회장 겸 더불어민주당 개헌추진단장이 '신G2 시대, AI 혁명이 열어주는 협력의 새로운 좌표'의 주제로 기조연설을 진행하면서 열린다. 이어 본 세션에서는 중국, 인도, 베트남, 일본 등 아시아 핵심 4개국을 중심으로 현장의 생생한 투자 전략과 산업별 협력 방안이 다뤄진다.

이번 포럼에는 각국 대사관 실무 책임자를 비롯해 기업 최고경영자(CEO), 정책 전문가 등이 연사로 참여한다. 급변하는 글로벌 경제 질서와 공급망 재편 속에서 각국이 어떤 방식으로 새로운 성장동력을 확보하고 있는지 현장의 목소리를 통해 짚어볼 예정이다.

◆ 중국·인도·베트남·일본…아시아 주요 시장의 새로운 성장기회 조명

중국·인도·베트남·일본 세션에서는 각국이 추진하고 있는 첨단산업 육성, 제조업 고도화, 디지털 전환, 에너지 인프라 확대와 공급망 재편 전략​을 폭넓게 다룬다.

중국은 기술 경쟁력 강화와 산업 고도화, 인도는 제조업과 디지털 산업을 중심으로 한 성장전략을 살펴본다. 일본은 첨단산업 육성과 안정적인 공급망 구축을 위한 대응 전략을 짚는다.

베트남과 인도에서는 제조업 기반의 고도화와 함께 AI·디지털 전환, 친환경 에너지 인프라 확대 등 새로운 성장 분야의 가능성을 들여다본다.

국가별 산업 전략을 개별적으로 살펴보는 데 그치지 않고, 글로벌 공급망과 첨단산업 생태계가 아시아를 중심으로 재편되는 과정에서 각국의 변화가 한국 기업에 어떤 기회와 과제를 제시하는지를 함께 분석한다.

이를 통해 단순한 시장 전망을 넘어 한국과 아시아 주요국 간 투자·산업 협력의 새로운 가능성을 모색할 계획이다.

◆ 온·오프라인 동시 생중계… 새로운 미래 좌표 제시

글로벌 경제의 불확실성이 커진 시점에서 아시아 시장의 새로운 성장 동력을 진단할 이번 포럼은 현장 참석뿐만 아니라, 뉴스핌 유튜브 채널 '뉴스핌TV KYD Live'를 통해 생중계된다.

대한민국과 아시아가 함께 도약할 미래의 이정표가 될 이번 '제14회 뉴스핌 아시아포럼'에 독자 여러분의 많은 관심과 시청을 바란다.

dedanhi@newspim.com