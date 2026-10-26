삼성자산운용, '코스피200 커버드콜 2종' 연초 이후 개인 순매수 4조 돌파

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KODEX 커버드콜 전체 순자산 12조원…시장 점유율 약 45%

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성자산운용은 26일 자사 커버드콜 상장지수펀드(ETF)가 순자산 12조원을 달성하며 시장 점유율 약 45%를 차지했다고 밝혔다.

삼성자산운용에 따르면 코스피200 지수를 추종하는 KODEX 커버드콜 ETF 2종의 연초 이후 개인투자자 누적 순매수 규모는 합산 4조원을 돌파했다.

KODEX 200타겟위클리커버드콜은 연초 이후 개인투자자 누적 순매수 3조92억원을 기록하며 전체 커버드콜 ETF 가운데 1위를 차지했다. 같은 기간 KODEX 200커버드콜액티브는 1조1305억원의 개인 자금이 유입됐다. 이는 올해 상장한 커버드콜 ETF 중 개인투자자 누적 순매수 1위다.

[사진=삼성자산운용]

삼성자산운용은 두 ETF가 동일한 코스피200 지수를 추종하면서도 서로 다른 운용 전략을 적용해 투자자들의 선택을 폭을 넓혔다고 강조했다. 대표 지수 기반 커버드콜 ETF 투자자에게 '지수' 전략과 '액티브' 전략이라는 선택지를 제공하고 있다는 설명이다.

KODEX 200타겟위클리커버드콜은 코스피200에 투자하면서 위클리 콜옵션을 매도해 옵션 프리미엄을 확보하는 ETF다. 기초지수는 연간 15%의 옵션 프리미엄 창출을 목표로 옵션 매도 비중을 조정하도록 설계됐다. 주식시장 상승에 동참하면서 옵션 프리미엄을 통해 분배 재원을 마련하는 구조다. 분배금은 매월 15일을 기준으로 지급한다.

KODEX 200커버드콜액티브는 옵션뿐만 아니라 주식 포트폴리오에서도 액티브 전략을 적용한다. 시장을 주도하는 업종과 주주환원 우수 기업 등 주식 포트폴리오 비중을 조정하며 비교지수 대비 초과수익을 추구한다. 주식 운용과 옵션 매도 전략을 활용해 시장 변화에 대응한다. 분배금은 매월 말일을 기준으로 지급한다.

최용근 삼성자산운용 매니저는 "KODEX 커버드콜 ETF는 개인투자자들이 가장 먼저 선택하는 커버드콜 상품으로 자리 잡고 있다"며 "두 ETF 투자로 월 2회 분배금을 받는 현금흐름을 설계하면서 동시에 국내 지수 상승에도 참여할 수 있다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com