삼성자산운용, 국민연금 기금운용본부 인근에 전주사무소 개소

AI 핵심 요약beta
- 삼성자산운용이 12일 전주사무소 개소식을 열었다.
- 국민연금 인근에 거점 마련하고 현지 근무를 시작했다.
- 계열사와 협업해 맞춤형 투자솔루션을 강화하겠다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"전통·대체자산 아우르는 투자 솔루션 제공"
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성자산운용이 전북 전주시에서 전주사무소 개소식을 개최하고 본격적인 운영에 나선다.
12일 삼성자산운용에 따르면 전주사무소는 국민연금 기금운용본부 인근에 자리를 잡았다. 회사는 지난달 28일 사무실 조성을 완료한 뒤 이달 1일부터 현지 근무를 시작했다. 삼성액티브자산운용과 삼성SRA자산운용도 함께 입주해 각 사의 전문성을 유기적으로 연결할 수 있는 협업 거점으로 운영할 예정이다.
이날 열린 전주사무소 개소식에는 김우석 삼성자산운용 대표이사를 비롯해 하지원 삼성액티브자산운용 대표이사, 김정근 삼성SRA자산운용 대표이사 등 삼성 운용 계열사 경영진이 참석했다. 김성주 국민연금공단 이사장과 조지훈 전주시장, 유희숙 전북도 기업유치지원실장 등 지자체 핵심 관계자들도 자리했다.
삼성자산운용은 이번 전주사무소를 국민연금과의 현장 접점을 확대하고 상시 소통을 강화하는 핵심 거점으로 삼아 실무 협업을 한층 끌어올릴 계획이다. 현장에서 고객의 투자 수요와 시장 변화를 발 빠르게 파악해 신속하게 대응하는 동시에 서울 본사의 운용·리서치·상품 등 전문 조직과 유기적으로 연계해 보다 밀착된 서비스를 제공할 방침이다.
특히 회사는 주식, 채권 전통자산에서 축적한 운용 역량에 계열사의 액티브 및 대체투자 전문성을 더해, 전통자산부터 대체자산까지 아우르는 폭넓은 투자 솔루션을 제공한다는 구상이다. 이를 통해 국민연금의 다양한 운용 수요에 보다 입체적으로 대응할 수 있을 것으로 기대된다.
삼성자산운용은 "전주사무소 개소를 통해 국민연금과 더욱 가까운 곳에서 소통하며 다양한 운용 수요에 즉각적으로 대응할 수 있는 기반을 마련했다"며 "삼성자산운용과 계열사들이 보유한 종합적인 운용 역량과 전문성을 바탕으로 고객에게 차별화된 투자 솔루션과 최상의 서비스를 지속해서 제공해 나가겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com