삼성물산, 창원 용호1구역 재건축 수주...1315가구 공급

AI 핵심 요약beta
- 삼성물산은 26일 창원 용호1구역 재건축 시공사로 선정됐다
- 용호1구역에 지상 46층 1315가구 단지를 조성한다
- 삼성물산은 호수 조망과 첨단기술을 적용한 랜드마크를 제안했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 삼성물산 건설부문은 경남 창원 용호1구역 재건축 사업 시공사로 선정됐다고 26일 밝혔다.
창원 용호1구역 재건축 조합은 지난 25일 개최한 총회에서 삼성물산을 시공사로 선정했다.
용호1구역 재건축은 창원 성산구 용호동 62번지 일대에 지하 3층, 지상 최고 46층, 총 8개동 1315가구와 근린생활시설을 조성하는 사업이다. 공사비는 약 7381억원 규모다.
삼성물산은 단지명으로 '래미안 클리에르(RAEMIAN CLIER)'를 제안했다. 정점(Climax)과 새로운 시대(Era)를 뜻하는 단어의 합성어다.
용호1구역은 용남초, 반송중, 창원중앙고와 인접해 있으며 경남도청, 창원시청 등 행정기관과 백화점, 대형마트 등 생활 인프라를 갖췄다.
단지 남쪽에는 용지호수공원이 맞닿아 있다. 주거동 방향과 간격을 조정해 호수를 볼 수 있는 가구수를 기존 584가구에서 955가구로 늘렸다.
148m 높이 46층 랜드마크동 최상층에는 하늘로 뻗어오르는 듯한 조형물을 배치했다. 스카이 커뮤니티도 조성해 용지호수와 정병산, 창원 도심을 조망할 수 있는 스카이 라운지, 게스트하우스, 테라스도 들어선다.
다목적 체육관, 그룹 스터디룸, 컬쳐 클래스룸 등 55개 프로그램을 갖춘 커뮤니티 시설도 배치했다.
내부에는 2.5m 높은 천장고와 3면 개방형 평면을 적용하고, 음식물 쓰레기를 바로 처리할 수 있는 이송설비도 적용한다.
래미안 첨단 주거기술로 ▲AI 기반 통합 주차유도와 스마트 외출·차량관리 ▲차세대 홈플랫폼 '홈닉' ▲층간소음 저감 기술도 적용했다.
임철진 삼성물산 주택영업본부장은 "용호1구역의 뛰어난 입지와 자연 환경을 고려한 차별화된 설계를 제안했다"면서 "삼성물산의 설계∙기술∙품질 역량을 총결집해 최고의 랜드마크로 완성하겠다"고 말했다.
krawjp@newspim.com