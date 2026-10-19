삼성물산, 여의도 시범아파트 재건축 시공사 선정...2480가구 조성

AI 핵심 요약beta
- 삼성물산은 19일 여의도 시범아파트 재건축 시공사로 선정됐다
- 재건축 사업은 최고 59층, 2480가구 규모로 조성된다
- 삼성물산은 한강 조망과 미래형 주거기술을 적용한다
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단지명 '래미안 소넬리'...네덜란드 OMA와 협업
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 삼성물산 건설부문이 서울 영등포구 여의도동 시범아파트 재건축 시공사로 최종 선정됐다.
여의도 시범아파트 재건축 사업시행자인 한국자산신탁은 지난 16일 열린 토지등소유자 전체회의에서 삼성물산을 시공사로 최종 선정하는 안건이 가결됐다고 19일 밝혔다.
시범아파트 재건축 사업은 서울 영등포구 여의도동 50번지 일대 지하 6층, 지상 최고 59층, 총 2480가구와 부대복리시설을 조성한다. 공사비는 약 2조2685억원이다.
시범아파트는 1971년 준공됐으며 엘리베이터, 중앙난방, 입식 주방 등 당시 혁신적인 주거방식을 도입한 상징적인 단지다. 한강과 맞닿아 있고, 업무·상업·문화 인프라를 갖춘 여의도 핵심 사업지다.
삼성물산은 신규 단지명으로 '래미안 소넬리(RAEMIAN SonelY)'를 제안했다. 기준을 뜻하는 'standard'와 유일무이함을 뜻하는 'One&Only'의 합성어다.
삼성물산은 국내 리움미술관, 시애틀 중앙도서관, 베이징 CCTV 본사 등을 설계한 네덜란드 글로벌 건축설계사 OMA와 협업해 차별화된 외관과 스카이라인을 선보인다.
단지 외관에는 최고 59층 랜드마크 2개동을 중심으로 세라믹 패널과 유리 등 다양한 외장재를 활용해 주거동마다 차별화된 입면을 적용하면서 단지 전체가 하나의 스카이라인으로 이어지게 했다.
한강변 입지 가치를 높이고자 기존 21개동을 18개동으로 줄여 한강을 정면으로 바라보도록 재배치했다. 한강 조망 가구수를 1616가구에서 2032가구로 늘렸다.
단지 중앙에는 약 90m 폭으로 넓게 열린 조망 공간을 확보하고, 주거동에는 최대 15m 높이 필로티를 적용한다. 세대 내부는 최대 13.8m 길이 270도 서라운드 창호를 두고 조망과 개방감을 높였다.
삼성물산은 미래형 주거모델 '넥스트홈(Next Home)' 기술도 적용해 이동식 가구, 가변형 벽체, 건식 바닥을 적용하고, 펜트하우스에는 이동 가능한 모듈형 욕실도 갖췄다.
단지 중심에 중앙광장은 기존 약 3900평에서 8100평으로 두 배 이상 확대했다. 인접 문화공원과 단지 커뮤니티가 자연스럽게 이어지도록 했다.
커뮤니티는 총 9591평으로 여의도 최대 규모이며 운동, 휴식, 교육 등을 아우르는 90개 프로그램이 마련됐다. 단지 중심에 대규모 센터 커뮤니티와 3개 클러스터 커뮤니티를 두고, 랜드마크 타워 41층에는 한강을 바라보며 휴식을 즐길 수 있는 스카이 브릿지와 커뮤니티가 조성된다.
조경 시설로는 입주민 전용 데크(약 8300평)와 지상 공간(약 1만2000평)을 서로 다른 높이의 입체적인 공간으로 조성해 정원과 산책로, 브릿지를 유기적으로 배치해 자연과 한강 풍경을 누리도록 한다.
임철진 삼성물산 주택영업본부장은 "삼성물산이 보유한 역량을 총결집해 미래 주거의 새로운 기준이자 여의도를 대표하는 주거 명작으로 완성하겠다"고 말했다.
krawjp@newspim.com