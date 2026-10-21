삼성물산, 빌딩플랫폼 '바인드'로 스마트빌딩 생태계 확장

AI 핵심 요약beta
- 삼성물산은 21일 바인드 파트너스 데이를 개최했다
- 상업용 빌딩의 AI 전환과 개방형 생태계 구축을 논의했다
- 설비·에너지·출입 데이터를 통합해 운영 효율을 높인다
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[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 삼성물산 건설부문은 빌딩플랫폼 '바인드(Bynd)' 파트너스 데이를 열고 스마트빌딩 개방형 생태계 확장에 나선다.
삼성물산은 지난 20일 서울 성동구 뉴로메카 사옥에서 상업용 빌딩 업계 관계자를 초청해 'SIGNAL 2026' 파트너스 데이를 개최했다고 21일 밝혔다.
행사에는 바인드를 중심으로 상업용 빌딩의 AI 전환(AX) 패러다임을 공유했으며 참석자들은 기술과 공간, 운영 주체가 유기적으로 결합하는 생태계 구축에 뜻을 모았다.
행사는 ▲키노트 세션 ▲패널 토크 ▲스마트 오피스 서비스 전시로 구성됐다. 삼성물산은 행사에서 바인드가 개별 솔루션 한계를 넘어 데이터를 융합하는 구조를 설명했다. 전력 데이터와 출입 기록을 결합해 '불필요한 공실 점유'나 '에너지 낭비 구간' 같은 신호를 포착하는 사례를 제시했다.
삼성물산은 바인드가 설비, 에너지, 출입, 공간 이용 등 서로 다른 솔루션의 데이터를 통합 연계해 자산 가치와 운영 효율을 높이는 점을 알려 파트너사 유치에 속도를 낸다는 계획이다.
삼성물산 관계자는 "건물을 짓는 데 그치지 않고 공간을 이용하는 사람들의 경험까지 제공하는 것이 미래 건설업의 경쟁력이 될 것으로 보고, 삶의 모든 영역을 잇는 공간 플랫폼 생태계를 확장하고 있다"고 말했다.
krawjp@newspim.com