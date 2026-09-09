인텔리빅스, 국산 NPU 기반 재난안전 AI 기술 공개

AI 핵심 요약beta
- 인텔리빅스가 9일 IFA 2026서 국산 NPU 재난AI를 선보였다
- 국산 NPU와 비전 AI·VLM으로 산불 조기경보를 실증했다
- 하동·산청·함양서 관제 고도화하며 코스닥 상장도 추진했다
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산불 진로 예측·확산경로 분석 등 안전관제 기술 적용
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 인텔리빅스가 독일 베를린에서 열린 국제가전전시회 'IFA 2026'에 참가해 국산 인공지능(AI) 반도체인 신경망처리장치(NPU) 기반 산불 조기경보와 자율형 안전관제 기술을 소개했다.
인텔리빅스는 지난 4일부터 8일까지 열린 IFA 2026에서 정보통신산업진흥원(NIPA)의 'K-AI반도체' 공동관(K-AI Semiconductor Pavilion)에 참가해 국산 NPU와 자사 비전 AI·VLM 기술을 결합한 재난안전 분야 실증 성과를 선보였다고 9일 밝혔다.
인텔리빅스는 지난해 과학기술정보통신부의 '온디바이스 AI 서비스 실증·확산' 사업에 선정돼 '국산 AI반도체 기반 산불 조기경보 및 자율형 안전관제 AI 실증' 과제를 수행하고 있다.
현재 경남 하동군과 산청군, 함양군에서 국산 AI반도체를 활용한 산불 감시체계와 지능형 폐쇄회로(CC)TV 관제시스템을 실증하고 있다.
사업에는 ▲생활안전 특화 AI 이벤트 탐지 모델 ▲1000채널 규모 영상분석 서버 ▲지리정보시스템(GIS)·영상 기반 관제시스템 고도화 ▲VLM 기반 이벤트 실시간 검증 기술 등이 적용된다. 산불 감시용 엣지 AI 영상분석과 산불 진로 예측 및 확산경로 분석 기술도 포함된다.
인텔리빅스는 국산 NPU를 활용해 영상 데이터를 현장에서 직접 분석하고, 자사 VLM 기술을 이용해 탐지된 상황을 실시간으로 다시 검증하는 구조를 적용하고 있다. 산불 등 재난 상황을 조기에 탐지하고 관제 정확도를 높이는 것이 과제의 목표다.
회사는 국산 AI반도체와 자체 AI 기술을 결합한 온디바이스 AI를 재난안전 현장에 적용하면서 관련 성능과 안정성을 검증하고 있다.
인텔리빅스는 국산 NPU와 자체 AI 기술의 결합을 통해 해외 컴퓨팅 인프라에 대한 의존도를 낮추고 소버린 AI(Sovereign AI) 구현과 국내 AI반도체 생태계 확대에 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
최준호 인텔리빅스 연구소장은 "국산 AI반도체와 인텔리빅스의 비전 AI·VLM 기술을 실제 산불 감시 현장에 적용하면서 기술의 성능과 안정성을 검증하고 있다"며 "IFA를 통해 국내에서 축적한 재난안전 AI 기술을 해외 시장에도 알릴 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.
이어 "국산 NPU와 비전 AI, VLM을 결합한 기술을 지속적으로 고도화해 재난안전 분야에서 경쟁력을 높여가겠다"고 덧붙였다.
한편 인텔리빅스는 지난 3일 한국거래소로부터 코스닥시장 상장예비심사 승인을 받아 상장 절차를 진행하고 있다.
dconnect@newspim.com