혜인, 해군 신형 고속정 주기관·발전기세트 공급계약

AI 핵심 요약beta
- 혜인이 9일 해군 검독수리-B 후속함 엔진 계약을 체결했다.
- 검독수리-B 배치-II 4척에 주기관 8기와 발전기세트 8기를 납품했다.
- 혜인은 함정 MRO까지 사업을 넓혀 추가 수주를 노린다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 캐터필라(Caterpillar) 국내 공식 딜러사 혜인이 대한민국 해군 신형 고속정 '검독수리-B 배치-II' 후속함에 탑재되는 주기관과 발전기세트 공급계약을 체결했다.
혜인은 함정 건조 조선소와 검독수리-B 배치-II 4척에 탑재할 캐터필라 주기관 8기와 발전기세트 8기 등 총 16기 규모의 공급계약을 체결했다고 9일 밝혔다. 주기관과 발전기세트 공급계약은 각각 체결했으며 장비는 2028년 3월부터 순차적으로 납품할 예정이다.
검독수리-B 사업은 해군의 230t급 신형 고속정 34척을 확보하는 사업이다. 1단계인 배치-I 16척은 2022년까지 인도가 완료돼 현재 작전을 수행하고 있으며, 후속 사업인 배치-II 18척은 지난 8월 선도함이 인도됐다. 나머지 함정은 2030년까지 순차적으로 해군에 인도될 예정이다.
혜인은 앞서 배치-I 16척 전체에 주기관과 발전기를 공급했다. 배치-II에서는 이번 계약을 포함해 16번함까지 장비 공급계약을 확보했다. 회사는 남은 17~18번함에 대해서도 추가 공급 기회를 기대하고 있다.
혜인은 검독수리급 고속정을 비롯한 해군·해경 함정에 캐터필라 엔진과 관련 설비를 공급한 경험을 바탕으로 함정 유지·보수·정비(MRO) 사업 확대도 추진하고 있다.
미 해군 함정 MRO 사업은 함정정비협약(MSRA) 자격을 확보한 조선소를 중심으로 진행된다. 혜인은 국내 주요 조선소와 정비업체를 상대로 업무협약(MOU) 체결과 사업 협의를 진행하는 등 협력 관계를 구축하고 있다.
회사는 엔진 공급과 부품 수급, 정비·기술지원 역량을 활용해 국내 조선업계의 미 해군 MRO 사업 확대에 따른 사업 기회를 발굴할 계획이다. 해외 캐터필라 딜러와 국내 조선·정비업체를 연계한 해외 해군 함정 MRO 사업 참여도 추진한다.
혜인 관계자는 "검독수리-B 사업을 통해 축적한 방산 엔진 공급 경험과 캐터필라 국내 공식 딜러로서의 기술 인프라를 바탕으로 후속함 장비 공급을 이어가게 됐다"며 "국내외 조선사 및 정비 전문기업들과 협력해 엔진 공급뿐 아니라 부품 수급, 정비 및 육상 지원 등 함정 MRO 관련 사업 영역을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.
dconnect@newspim.com