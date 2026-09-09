한국앤컴퍼니그룹, 하반기 신입사원 공채…34개 부문 모집

AI 핵심 요약beta
- 한국앤컴퍼니그룹이 9일 2026년 하반기 신입 공채를 시작했다
- 한국타이어는 27개 부문, 한국앤컴퍼니는 7개 부문을 모집했다
- 최종 합격자는 내년 1월 입사하며 설명회도 연다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한국앤컴퍼니그룹이 한국타이어앤테크놀로지와 사업형 지주회사 한국앤컴퍼니에서 2026년 하반기 신입사원 공개채용을 진행한다.
한국앤컴퍼니그룹은 글로벌 하이테크 모빌리티 사업을 이끌 신입사원을 모집한다고 9일 밝혔다.
한국타이어는 이날부터 27일까지 연구개발(R&D), 제조·생산, 경영지원, 영업·마케팅 등 27개 부문에서 지원서를 받는다. 한국앤컴퍼니는 오는 23일부터 10월 5일까지 경영지원, 안전생산기술, 품질, 공급망관리(SCM) 등 7개 부문을 모집한다.
지원 대상은 어학 기준을 충족한 4년제 대학 이상 기졸업자 또는 2027년 2월 졸업예정자다. 외국인 유학생도 지원할 수 있다. 전형은 서류심사와 온라인 인적성검사(HKAT), 1·2차 면접, 채용검진 순으로 진행되며 최종 합격자는 내년 1월 입사한다.
양사는 온·오프라인 채용 설명회와 현직자 직무 멘토링도 진행한다. 한국앤컴퍼니그룹은 혁신·열정·글로벌·협동 등 4대 핵심가치에 부합하는 인재를 선발한다는 계획이다.
chanw@newspim.com