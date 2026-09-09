춘천 신흥 주거지 '춘천 리버뷰 아이파크' 262가구 선착순 분양

AI 핵심 요약beta
- 현대산업개발이 9일 춘천 리버뷰 아이파크를 선착순 분양했다.
- 춘천 동면 장학리 262가구 단지로, 59㎡는 3억대 중반이다.
- 전매 가능하고 무이자 지원하며, 입주는 2029년 3월이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = IPARK현대산업개발이 시공하는 강원도 춘천시 '춘천 리버뷰 아이파크'가 선착순 동·호 지정 분양을 진행하고 있다.
강원도 춘천시 동면 장학리 일원에 조성되는 이 단지는 지하 2층~지상 최고 27층, 2개 동, 전용면적 59·84㎡, 총 262가구 규모로 건립된다. 분양가는 전용 59㎡ 기준 3억 원대 중반~4억 원 선, 84㎡ 기준 4억 원대 후반~5억 원대 중반으로 책정됐다.
단지는 청약통장 보유 및 가입 여부, 거주지 제한 없이 만 19세 이상이면 누구나 지정 계약이 가능하다. 비규제지역에 속해 실거주 의무가 적용되지 않으며, 계약금 10% 완납 이후에는 분양권 전매가 가능하다. 자금 조달 부담을 낮추기 위해 1차 계약금 1000만 원 정액제가 적용되며, 2차 계약금(5%) 및 중도금(60%)은 무이자 대출 조건으로 지원된다.
단지 내부는 남향 위주의 일자형 배치와 4베이(Bay) 판상형 맞통풍 구조로 설계됐다. 타입에 따라 현관 및 주방 팬트리, 드레스룸이 적용되며 별도의 세대 창고가 제공된다. 지상에는 공원형 조경 설계가 도입되며 피트니스센터, 실내골프연습장, 스터디라운지 등 입주민 전용 커뮤니티 시설이 들어설 예정이다.
단지가 위치한 동면 장학리 일대는 주거 기반 시설이 고루 갖춰져 있다. 초등학교가 도보권에 위치하며 인근에 다수의 중·고등학교와 대학교, 학원가가 인접해 있어 교육 환경이 양호하다. 특히 행정구역상 '면' 소재지에 해당해, 조건 충족 시 대학 입시 과정에서 농어촌 특별전형 혜택을 받을 수 있다.
이 밖에 대형 마트와 대학병원, 지역 주요 상권 등 생활 편의시설 이용이 수월하며 만천천, 소양강 등 자연 녹지도 가깝다. 교통망으로는 춘천로와 춘천순환로 등 지역 내 주요 도로 진입이 용이하고, 수도권광역급행철도(GTX)-B 노선 연장이 추진 중인 춘천역을 이용해 수도권 권역으로 이동할 수 있다.
지역 내 개발 사업도 이어지고 있다. 단지 주변으로 대규모 산업단지 조성, 춘천역세권 개발, 동서고속화철도 사업 등이 순차적으로 진행되고 있어 향후 직주근접 수요 확대와 인프라 확충이 예상된다.
견본주택은 강원도 춘천시 근화동 일원에 위치하며, 입주 예정 시기는 오는 2029년 3월이다.
ohzin@newspim.com