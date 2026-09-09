진주 신축 아파트 품귀… '진주 판문지구 레이크써밋 웰가' 9월 공급

AI 핵심 요약beta
- 진주시 아파트의 5년 이하 입주 비중이 5%로 집계됐다.
- 올해 신축 아파트 실거래가는 7억5020만원대였다.
- 판문동에 690가구 규모 진주 판문지구 레이크썸밋 웰가가 공급된다.
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[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 경남 진주시 내 입주 5년 이하 아파트 비중이 5% 수준인 것으로 조사됐다.
부동산R114 자료에 따르면, 진주시 전체 아파트 8만 6938가구 중 입주 1~5년 차에 해당하는 단지는 4367가구(5.0%)다. 반면 입주 10년을 초과한 단지는 6만 5763가구로 전체의 75.6%를 차지한다.
국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 올해 7월 입주 3년 차 단지인 '신진주역세권우미린더시그니처(전용면적 84㎡)'는 8억 1500만 원에 거래됐다. 이는 분양가 4억 5,150만 원에서 변동된 금액이다. 입주 2년 차 '더샵진주피에르테(전용 84㎡)'는 지난 2월 분양가 대비 3900만 원 높은 4억 6000만 원에 매매 실거래가 신고됐다.
프롭테크 기업 아실 자료 기준, 올해 진주시 전용 84㎡ 아파트 거래가 상위 5개 단지(신진주역세권우미린더시그니처, 진주혁신대방노블랜드, 스카이시티프라디움, 진주혁신도시중흥S-클래스센트럴시티4단지, 진주혁신도시중흥S클래스더프라임)는 모두 2018년 이후 입주 단지다. 이들의 평균 실거래가는 약 7억 5020만 원이다. 동일 평형 최저가 거래 하위 5개 단지는 모두 입주 25년 이상 단지로, 평균 실거래가는 6460만 원으로 조사됐다.
이러한 가운데 이달 진주시 판문동 일원에 '진주 판문지구 레이크써밋 웰가'가 신규 공급될 예정이다. 해당 단지는 지하 3층~지상 최고 27층, 전용면적 78~182㎡, 총 690가구 규모로 건립된다. 전용 84㎡ 타입과 대형 평형으로 구성된다.
사업지가 위치한 판문지구는 평거동과 인접해 있다. 탑마트 서진주점, 평거시장, 이마트, 갤러리아백화점 등 상업시설과 경상국립대학교병원이 인근에 위치한다. 교육 시설로는 평거동 학원가와 평거초, 경해여중·고, 선명여고 등이 반경 내에 있다.
도로망으로는 대전통영고속도로 서진주IC, 국도 3호선, 남강로가 있으며, 진주 순환로를 통해 KTX·SRT가 정차하는 진주역으로 이동할 수 있다. 단지 주변으로 진양호공원, 판문천 수변공원, 남강 산책로가 인접해 있으며, 진주시가 추진하는 '진양호 르네상스' 사업 부지와 맞닿아 있다.
단지 세대당 주차 대수는 약 1.88대로 설계됐다. 부대시설로는 스카이 라운지, 지하 1~2층 규모 도서관, 피트니스센터, 스크린골프장, 어린이집, 다함께돌봄센터 등이 단지 내에 조성된다. 견본주택은 경남 진주시 평거동 일원에 마련된다.
ohzin@newspim.com