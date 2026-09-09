현대차그룹, 추석 앞두고 협력사 납품대금 2.3조원 조기 지급

AI 핵심 요약beta
- 현대차그룹이 9일 협력사 납품대금 2조2562억원을 앞당겨 지급했다.
- 추석 전 자금 부담 완화를 위해 지급 시점을 최대 23일 당겼다.
- 6000여개 협력사와 지역사회 지원으로 상생을 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹이 추석을 앞두고 협력사의 자금 부담을 덜기 위해 2조2562억원 규모의 납품대금을 최대 23일 앞당겨 지급한다.
현대차그룹은 부품·원자재·소모품 등을 거래하는 6000여개 협력사를 대상으로 납품대금을 조기 지급한다고 9일 밝혔다.
이번 조기 지급에는 현대차와 기아, 현대모비스, 현대건설, 현대제철, 현대글로비스, 현대트랜시스, 현대위아 등 주요 계열사가 참여한다. 명절을 앞두고 직원 상여금과 원부자재 대금 등 자금 수요가 늘어나는 협력사의 경영 부담을 낮추기 위한 조치다.
현대차그룹은 1차 협력사에도 2·3차 협력사에 대금을 조기 지급하도록 권고해 지원 효과를 공급망 전반으로 확대한다. 지난해 추석과 올해 설에도 각각 2조228억원, 2조768억원을 조기 지급했다.
그룹 임직원들은 취약계층 물품·식사 지원과 봉사활동을 진행하고 전통시장 및 지역 농가 지원에도 나선다.
현대차그룹 관계자는 "협력사 및 지역사회와 함께 발전하고 가치를 나누며 모두가 성장할 수 있는 상생 생태계 조성에 힘쓸 것"이라고 말했다.
chanw@newspim.com