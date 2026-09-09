김민석 "한동훈 문제는 김승원 청문회와 별건…정치검찰의 마지막 페이지"

AI 핵심 요약beta
- 김민석 민주당 대표가 9일 한동훈 의혹 공세를 별도 사건으로 다뤄야 한다고 했다
- 그는 한 의원의 주장을 검찰 협력자 의혹과 연결하며 사실 확인과 추적을 주문했다
- 김 대표는 전북 대학 선정과 새만금 현대차 투자도 속도 내 지원하겠다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"공소청 조직 개편, 국회차원서 살펴봐야"
[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 9일 한동훈 무소속 의원이 제기한 김승원 법무부 장관 후보자 관련 의혹 공세에 대해 "김 후보자 청문회는 청문회대로 진행하되, 한 의원 문제는 별도의 사건으로 다뤄야 한다"고 밝혔다.
김 대표는 이날 오전 전북 전주시 전북도청에서 열린 현장 최고위원회에서 한 의원의 주장을 "정치검찰의 불법·불량 행태를 상징하는 '최종 페이지' 사건"으로 규정했다.
그러면서 김 대표는 한 의원을 겨냥해 "'조선제일검', '조선제일쪽가위' 같은 표현은 '제일'이라는 말에 집착하게 만든다"며 "차라리 '조선불량검', '조선불량쪽가위'로 불러주는 게 정확하지 않겠나"라고 직격했다.
계속해서 김 대표는 "한 의원의 여러 주장은 검찰 내 협력자가 없으면 발생할 수 없는 사건"이라며 "협력자가 없고 근거도 없다면 거짓의 유포일 수밖에 없다"고 지적했다.
이어 "철저히 사실 진상을 확인하고, 관련 유출자가 있다면 위법 조치 단계로 들어가야 한다"고 말했다.
김 대표는 또 "지금까지 김 후보자 청문회와 관련해 발언을 자제해 왔지만, 국면이 변한 것 같다"며 "청문회는 청문회대로 맡기되, 한민수·전용기 의원을 비롯해 법제사법위원회 필요 인력들이 청문회가 끝나더라도 한 의원 사건에 대해 잘 추적해 달라"고 주문했다.
김 대표는 공소청 조직 개편과 관련해서 "기소권을 충실하게 행사한다는 긍정적 취지 외에 조직을 유지하려는 기득권의 과도함이 없는지 우려가 나온다. 이런 지적에 대해 충실하게 국회차원에서 살펴볼 필요가 있다"고 주장했다.
그는 "불가역적인 검찰개혁이란 대원칙 하에 공소청 조직개편 최종 정리 단계에서, 기득권이란 관점에서 과도한 조직 설계가 이뤄지진 않았는지 살펴보겠다"고 덧붙였다.
이날 김 대표는 전북 지역 현안도 다뤘다. 그는 "전북대 등 전북 지역 대학이 '서울대 10개 만들기' 사업에서 10개 대학 안에 선정될 것을 확신한다"며 "1차 발표에서 탈락한 게 아니라 후속 선정 대상으로 되어 있는 만큼, 당은 필요하면 조기 후속 선정·선정 확대를 통해 전북 지역 대학이 조기 발표되기를 희망하고 정부 측에 권유한다"고 말했다.
또 "현대차가 단순한 자동차 기업을 넘어 피지컬 AI 솔루션·로봇 분야에서 세계 1위 기업을 지향하고 있는 만큼, 민주당도 현대차가 피지컬 AI 솔루션 세계 1위 기업이 되기를 응원한다"며 "전북 새만금에 대한 현대차 투자를 지금까지 적극 기원해 왔듯 앞으로도 속도 내게 하고, 필요한 법안을 신속히 통과시키겠다"고 밝혔다.
seo00@newspim.com