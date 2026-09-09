"별빛 가득 가을밤...정부세종청사 옥상정원서 즐겨볼까"

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 18일 정부세종청사 옥상정원 별빛야행을 연다.
- 야간 개방된 옥상정원서 도심 야경과 공연을 즐기게 했다.
- 참가 신청은 11일까지 무료로 받으며 300명 추첨했다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 정부세종청사 옥상정원을 야간에도 개방해 도심 야경과 음악 공연을 함께 즐길 수 있는 가을밤 문화행사를 연다.
9일 시에 따르면 오는 18일 정부세종청사 옥상정원 일원에서 '정부세종청사 옥상정원 별빛야행'을 진행한다.
이번 행사는 정부청사관리본부, 공무원연금공단과 함께 주간에 운영되는 옥상정원을 야간에 특별 개방해 방문객들에게 색다른 볼거리와 휴식 기회를 제공하기 위해 마련됐다.
방문객들은 옥상정원 1코스 일부 구간을 자유롭게 산책하며 세종호수공원과 대통령기록관 등 신도심의 야경을 감상할 수 있다.
가수 '경서'와 '그렉' 등이 참여하는 음악 공연도 마련돼 가을밤의 정취를 더할 예정이다.
참가 신청은 오는 11일까지 관련 홈페이지에서 접수할 수 있다. 본인을 포함해 최대 4명까지 신청할 수 있으며 참가비는 무료다.
추첨을 통해 선정된 300여 명에게는 오는 14일 개별 문자로 결과를 안내한다. 행사 당일에는 청사 보안 규정에 따라 신분 확인 절차를 거쳐 입장할 수 있다.
자세한 사항은 시 홈페이지 공지사항을 확인하거나 관광진흥과 관광정책팀으로 문의하면 안내받을 수 있다.
남궁호 문화체육관광국장은 "정부세종청사 옥상정원이라는 특별한 공간에서 별빛과 도심 야경을 배경으로 일상 속 회복의 시간을 보내시길 바란다"며 "유관기관과 협력해 시민과 관광객이 밤에도 머물고 즐길 수 있는 야간관광 콘텐츠를 지속적으로 발굴하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com