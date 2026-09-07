세종시, 문화관광해설사 스토리텔링·콘텐츠 전문성 키운다

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한국영상대와 역량 강화 교육...지역 관광 서비스 품질 향상

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 문화관광해설사와 관광사업 종사자의 전문성 및 현장 대응력을 높여 지역 관광 서비스 품질을 강화한다.

7일 시에 따르면 한국영상대학교 라이즈(RISE)사업단과 함께 오는 14일까지 두 차례에 걸쳐 '문화관광해설사 역량 강화 교육'을 진행한다.

세종시가 7일 한국영상대학교 라이즈사업단과 함께 '문화관광해설사 역량강화 교육'을 진행했다. [사진=세종시] 2026.09.07 vincent977@newspim.com

이날 시작된 교육은 세종 지역성장 인재양성체계(앵커) 사업 2차 연도를 맞아 시 정책과 대학의 교육 역량 간 연계성을 높이기 위해 실시한 시 내부공모를 통해 선정됐다.

특히 충청권이 공동 개최하는 '2027 하계세계대학경기대회'를 앞두고 대회 기간 세종을 찾는 국내외 방문객에게 수준 높은 관광 서비스를 제공할 수 있도록 관련 인력의 역량을 사전에 강화한다는 취지다.

교육에는 문화관광해설사뿐 아니라 관광사업 종사자도 참여해 해설과 안내, 접객 전반에 걸쳐 양질의 서비스 기준을 균일하게 갖추도록 할 예정이다.

교육과정은 커뮤니케이션과 서비스 리더십, 지역문화 이해, 스토리텔링 및 해설 콘텐츠 제작, 재미와 자신감으로 소통하는 스피치, 현장답사 및 참여형 실습 등 5개 과정으로 구성된다.

특히 단순 이론 교육에서 벗어나 영상 특성화 대학인 한국영상대학교의 강점을 활용해 해설 콘텐츠 제작 역량을 강화하는 과정도 포함됐다.

한국영상대학교는 세종 지역성장 인재양성체계(앵커) 사업의 '5+1 미래전략산업' 가운데 방송·영상·미디어 산업 분야 주도 대학이다. 앞서 평생교육원을 통해 세종형 강사양성 과정 등 평생직업교육을 운영하며 지역 인재 양성에도 참여해왔다.

시는 이번 협업을 통해 문화관광해설사가 단순한 관광 안내자를 넘어 지역의 역사와 문화를 발굴하고 이를 콘텐츠로 전달하는 '지역 이야기꾼'으로 성장할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

시는 앞으로 해설·안내 인력의 역량 강화 교육을 단계적으로 확대하는 한편, 인공지능(AI) 분석도구를 활용한 표준해설 매뉴얼을 제작해 세종 문화관광 자원에 대한 해설 품질도 높여갈 계획이다.

남궁호 문화체육관광국장은 "해설사 한 사람의 이야기가 관광객에게는 세종의 첫인상이자 가장 오래 남는 기억이 된다"며 "대학의 교육·콘텐츠 역량과 시의 관광자원을 연결해 해설 품질을 꾸준히 높여가겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com