국민의힘 "민주당, 野 교섭단체 연설 중 '전쟁 일으키려던 놈들' 막말…사과해야"

정점식 교섭단체 대표연설 중 민주당 의원 발언

"발언자 누구인지 밝혀야…조정식 의장도 조치 취해야"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국민의힘은 9일 정점식 원내대표의 교섭단체 대표연설 도중 더불어민주당 의원들이 고성과 막말을 했다고 주장하며 민주당 지도부의 사과를 촉구했다.

김태규 국민의힘 원내수석대변인은 이날 논평을 통해 "야당을 '전쟁을 일으키려던 놈들'로 매도한 민주당은 국민 앞에 사과하라"고 밝혔다.

김 원내수석대변인은 "어제 정 원내대표의 교섭단체 대표연설 도중 민주당 의원이 '전쟁을 일으키려고 했던 놈들이 부끄럽지도 않으냐'고 고함을 질렀다"며 "'헛소리하지 말라'는 막말이 이어졌고 여권 의석에서는 '내란당답다'는 모욕적인 발언까지 터져 나왔다"고 주장했다.

김태규 국민의힘 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

이어 "정 원내대표가 '국가의 안보를 지키겠다'고 밝히자 민주당은 느닷없이 국민의힘을 전쟁을 일으키려 했던 세력으로 몰아붙였다"며 "도대체 무엇을 근거로 제1야당과 소속 의원들을 전쟁 도발 세력으로 규정한 것인가"라고 반문했다.

그는 "'놈들'이라는 표현은 국민의 선택을 받아 국회에 들어온 제1야당 의원들과 그들을 지지한 국민까지 모욕한 폭언"이라며 "정책에 이견이 있다면 논리와 근거로 반박하면 될 일이지 교섭단체 대표연설을 고성과 욕설로 방해하는 것은 정치적 비판이 아니라 의회민주주의에 대한 폭력"이라고 비판했다.

김 원내수석대변인은 "입으로는 협치와 국민 통합을 말하면서 본회의장에서는 야당을 '전쟁 세력'과 '내란 세력'으로 몰아세우는 것이 지금 민주당의 민낯"이라며 "자신들과 견해가 다르다는 이유로 야당을 반국가 세력처럼 매도한다면 민주당이 말하는 협치는 결국 야당의 침묵과 굴복을 강요하는 일방통행에 불과하다"고 말했다.

이어 "국정을 책임지는 집권여당이 제1야당의 교섭단체 대표연설조차 인내하지 못하고 집단적인 고성과 막말로 대응한 것은 참으로 개탄스럽다"며 "의석수의 우위를 믿고 야당을 모욕하며 정상적인 의사 진행까지 방해하는 오만은 민주주의와 양립할 수 없다"고 주장했다.

그러면서 민주당 지도부를 향해 "문제의 발언을 한 의원이 누구인지 밝히고 국민과 국민의힘에 즉각 사과해야 한다"고 촉구했다.

조정식 국회의장을 향해서도 "단순한 자제 요청으로 넘어갈 것이 아니라 국회의 품격과 질서를 훼손한 막말에 분명한 조치를 취해야 한다"고 요구했다.

김 원내수석대변인은 "국민의힘은 민주당의 욕설과 정치적 낙인에 굴하지 않고 이재명 정부의 실정과 안보 무능을 국민 앞에 낱낱이 밝히겠다"며 "야당을 전쟁 세력으로 매도해 비판을 봉쇄하려는 민주당의 반민주적 행태를 결코 좌시하지 않겠다"고 강조했다.

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