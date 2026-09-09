교촌, 아동건강 지원 해외로 확대…한일 아동 체험 진행

AI 핵심 요약beta
- 교촌에프앤비가 9일 아동건강 지원사업을 해외 아동까지 확대했다
- 지난달 28일 서울 신촌점서 한국·일본 아동 57명이 치킨 체험을 했다
- 회사는 5년간 전국 17개 시도 아동 10만8000여명을 지원했다
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소스 바르기 체험·메뉴 시식
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비는 '아동건강 지원사업'의 대상을 해외 아동으로 처음 확대해 한국·일본 아동이 함께하는 치킨 조리 체험을 진행했다고 9일 밝혔다.
이번 '글로벌 행복 지원 프로그램'은 지난달 28일 서울 교촌치킨 신촌점에서 열렸다. 한국과 일본 아동 각 15명, 양국 대학생 봉사자 10명, 한국지역아동센터연합회와 일본 에히메현 관계자 17명 등 총 57명이 참석했다.
참여 아동들은 붓으로 치킨 조각에 소스를 펴 바르는 '붓질' 조리법을 실습했다. 이어 직접 만든 허니순살과 사이드 메뉴를 함께 맛봤다. 교촌 브랜드와 사회공헌 활동을 소개하는 프로그램도 진행됐다.
교촌에프앤비는 음식을 매개로 양국 아동의 교류를 돕기 위해 이번 행사를 마련했다. 기존 국내 아동 대상 지원 프로그램에 해외 아동을 초대한 첫 사례다.
회사는 2022년부터 국내 아동복지시설 아동을 대상으로 아동건강 지원사업을 운영해 왔다. 새학기와 어린이날에 치킨 파티를 지원하는 '푸드 지원', 소스 바르기 체험과 장애 인식 개선 교육, 시각장애 점자 교구재 제작 등을 진행하는 '행복 지원'으로 구성된다.
교촌에프앤비에 따르면 올해 5년 차를 맞은 이 사업은 지난 5년간 전국 17개 시도에서 아동 10만8000여명을 지원했다.
kji01@newspim.com