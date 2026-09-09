씨어스, 싱가포르 NDR 개최…AI 의료 글로벌 전략 소개

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이달 16일부터 17일까지 글로벌 기관투자자 연속 미팅 예정

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 웨어러블 인공지능(AI) 진단 모니터링 기업 씨어스가 오는 16일부터 17일까지 싱가포르에서 주요 글로벌 기관투자자를 대상으로 기업설명회(NDR, Non-Deal Roadshow)를 진행한다.

씨어스는 9일 공시를 통해 이번 NDR에서 싱가포르를 비롯한 글로벌 기관투자자들과 연속 미팅을 갖고 사업모델과 실적, 해외 사업 전략 등을 설명할 예정이라고 밝혔다. 지난 1월 홍콩에 이어 올해 두 번째 해외 기업설명회이자 상장 이후 첫 싱가포르 IR이다.

씨어스는 올해 상반기 매출액 609억원, 영업이익 268억원을 기록했다. 회사는 이번 NDR에서 입원환자 모니터링 플랫폼 '씽크(thynC)'와 웨어러블 AI 심전도 분석 솔루션 '모비케어(mobiCARE)'를 중심으로 국내 사업 현황과 해외 진출 계획을 소개할 예정이다.

사진은 지난달 UAE 아부다비에서 열린 'IFM 2026'에 마련된 씨어스 전시 부스. [사진=씨어스]

씽크는 병원 전역에 고정형 무선 게이트웨이를 구축하고 웨어러블 기기로 수집한 환자의 생체신호를 24시간 연속 모니터링해 전자의무기록(EMR)과 연동하는 병원 인프라형 AI 플랫폼이다.

씨어스는 씽크가 병원 인프라와 웨어러블 기기, AI 분석 시스템을 결합한 사업모델이라는 점을 해외 투자자들에게 설명할 계획이다. 회사는 이 같은 구조가 해외 시장에서도 차별화 요소가 될 수 있을 것으로 보고 있다.

해외에서는 아랍에미리트(UAE)와 북미 시장 진출을 추진하고 있다. UAE에서는 중동 헬스케어 그룹 퓨어헬스(PureHealth) 계열사와 약 220억원 규모의 모비케어 공급계약을 체결했다.

회사는 현지에서 외래 부정맥 검사 서비스와 국가 건강검진 프로그램 적용을 각각 준비하고 있으며 씽크의 UAE 병원 적용도 추진하고 있다. 현지 사업화를 위한 초도 물량 공급도 준비 중이다.

북미에서는 모비케어를 중심으로 사업을 확대할 계획이다. 모비케어는 지난 6월 미국 식품의약국(FDA)의 510(k) 품목허가를 받은 데 이어 최근 캐나다 Class II 의료기기 품목허가도 확보했다.

씨어스는 미국과 캐나다의 인허가를 바탕으로 북미 부정맥 진단 시장 진출을 추진한다. 회사는 일부 해외 시장의 부정맥 검사 수가가 국내보다 5배 이상 높은 수준이라며 해외 사업이 확대될 경우 매출과 수익성 측면에서 성장 기회가 될 것으로 기대하고 있다.

씨어스 관계자는 "국내에서 검증한 AI 의료 사업모델을 글로벌 시장으로 확장하는 단계에 진입하고 있다"며 "이번 싱가포르 NDR을 통해 실적 성장과 해외 사업 전략을 글로벌 투자자들에게 소개하고 해외 투자자 기반을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

dconnect@newspim.com