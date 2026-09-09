신세계까사 자주, 운동·일상 겸용 언더웨어 '이지 무브' 출시

AI 핵심 요약beta
- 자주가 9일 브라 일체형 언더웨어 이지 무브를 출시했다.
- 운동과 일상에 맞춘 신축성·흡습속건 기능을 담았다.
- 반팔·캐미솔·5부 브라티셔츠 3종으로 선보였다.
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반팔·캐미솔·5부 브라티셔츠 3종 구성
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 신세계까사의 라이프스타일 브랜드 자주(JAJU)가 자유로운 움직임과 쾌적한 착용감을 갖춘 브라 일체형 언더웨어 '이지 무브(EASY MOVE)' 시리즈를 출시한다고 9일 밝혔다.
최근 러닝과 필라테스 등 야외활동 및 운동을 일상적으로 즐기는 웰니스 트렌드가 확산되면서 활동성과 기능성을 갖춘 아웃도어 가전 및 의류 수요가 크게 늘고 있다. 이에 자주는 운동에 필요한 기능성에 일상복의 감각적인 디자인을 더한 이지 무브 시리즈를 선보이며 가을 시즌 공략에 나섰다.
신제품 '이지 무브'는 브라 캡을 상의 안쪽에 고정한 일체형 구조가 특징이다. 운동할 때 브라탑과 상의를 따로 겹쳐 입어야 했던 번거로움을 줄였으며, 몸에 부드럽게 밀착되는 신축성 소재를 사용해 동작의 제약을 최소화했다.
또 땀을 빠르게 흡수하고 말려주는 흡습속건 기능으로 운동 중에도 산뜻함을 유지해 주며, 탄탄한 조직감이 바디 라인을 안정적으로 잡아준다. 내장된 10mm 두께의 패드는 편안함과 고정력을 동시에 높였다.
이번 시리즈는 반팔 브라티셔츠·레이어드 브라캐미솔·5부 브라티셔츠 등 총 3종으로 구성됐다.
기본형 디자인의 '반팔 브라티셔츠'는 다양한 하의나 아우터와 자연스럽게 어울려 스포티한 일상룩으로도 적합하다. 색상은 블랙, 브라운, 아이보리 3가지다. '레이어드 브라캐미솔'은 나시와 티셔츠를 겹쳐 입은 듯한 트렌디한 연출이 가능하다. '5부 브라티셔츠'는 보트넥과 깊은 U자형 백라인을 적용해 여성스러운 실루엣을 강조했으며, 5부 소매가 팔 라인을 안정감 있게 감싸준다.
stpoemseok@newspim.com