원주의료기기산업협회 'AI실무인재 양성과정' 운영...2명 조기 취업

AI 핵심 요약beta
- 강원의료기기산업협회가 9일 맞춤형 AI실무인재 과정을 운영했다
- 지난달 10일부터 이달 7일까지 120시간 교육을 진행했다
- 교육생 2명이 조기 취업했고 협회는 취업 지원을 이어가기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원의료기기산업협회는 지난달 10일부터 이달 7일까지 '의료기기산업 맞춤형 AI실무인재 양성과정'을 운영했다고 9일 밝혔다.
이번 교육은 도내 의료기기 산업의 인력 수요에 대응하고 청년 구직자의 취업 역량을 높이기 위해 마련됐다. 총 120시간으로 구성됐으며 20명 모집에 32명이 지원하는 높은 관심을 끌었다.
이번 과정은 개별 상담을 통해 교육생의 희망 직무와 기업을 파악하고 맞춤형 취업 연계 계획을 수립하는 방향으로 진행됐다. 그 결과 교육에 참여한 교육생 중 2명이 조기 취업에 성공했으며 10여명의 교육생이 협약기업 면접 결과를 기다리고 있다.
취업에 성공한 교육생들은 지원해 준 협회 관계자들에게 감사의 뜻을 전하기 위해 직접 만든 굿즈를 전달하는 특별한 행사를 진행했다. 또 다른 교육생은 담당자들에게 손편지로 감사의 마음을 전해 감동을 주기도 했다.
허영구 협회장은 "교육생들이 취업에 성공한 것뿐만 아니라 그들이 직접 감사의 마음을 표현해 줘 감사한 마음이 먼저 들었다"며 "이번 사례가 교육생들에게 새로운 출발이 되고 기업에게는 필요한 인재를 확보하는 선순환 구조로 이어지길 기대한다"고 말했다.
협회는 교육 종료 후에도 취업 희망 분야에 맞춘 기업 발굴과 매칭, 면접 지원, 취업 상담 및 구직 상황 모니터링을 지속 추진할 계획이다.
onemoregive@newspim.com