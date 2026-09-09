현대제철·포스코 HPLS, 美 루이지애나 주민 700명과 '커뮤니티 데이'

AI 핵심 요약beta
- 현대제철과 포스코는 9일 루이지애나 HPLS 공사 앞두고 지역과 소통을 강화했다.
- HPLS는 6일 도널슨빌서 커뮤니티 데이를 열고 주민 700명과 교류했다.
- 공연과 체험행사로 제철소 이해를 높이고 2029년 준공 계획을 알렸다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대제철과 포스코가 미국 루이지애나에 건설하는 전기로 제철소 HPLS가 본격적인 공사를 앞두고 지역사회와의 소통 강화에 나섰다.
HPLS는 지난 6일(현지시간) 미국 루이지애나주 어센션 패리시 도널슨빌의 루이지애나 스퀘어에서 'HPLS 커뮤니티 데이'를 개최했다고 9일 밝혔다.
행사에는 르로이 설리번 도널슨빌 시장과 지역 주민 약 700명, 김형진 HPLS 최고경영자(CEO) 겸 현대제철 북미철강사업부장 등 관계자들이 참석했다.
HPLS는 전기로 제철소와 한국에 대한 지역 주민들의 이해를 높이기 위해 공연과 체험 프로그램, 현지 음식 및 한식 체험 등을 마련했다. 제철소 준공 목표인 2029년을 활용한 '29초 내 철제 양동이 쌓기' 등 프로그램도 진행했다.
김형진 전무는 "지역사회가 성장하고 발전할 때 HPLS도 함께 성공할 수 있다"며 "지역 주민들과 미래 세대를 위한 지속가능한 기회를 만들어 나가겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com