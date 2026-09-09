김병주 의원 "호르무즈 파병 신중 기해야...美 요구에 일방적 끌려가선 안 돼"

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"장병 안전 보장되지 않아…이란 공격 목표될 수 있어"

"與 내부, 여론조사 추이 보며 의견 조율할 듯"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 국방위원회 여당 간사를 맡고 있는 육군 4성 장군 출신인 김병주 더불어민주당 의원은 9일 호르무즈 해협 파병 논의와 관련해 "파병은 신중에 신중을 기해야 하며, 미국의 요구에 일방적으로 끌려가서는 안 된다"고 강조했다.

김 의원은 이날 KBS 라디오 '전격시사'와의 인터뷰에서 "지금 중동 전쟁 자체가 대의명분이 부족하고 침략 전쟁에 가깝기 때문에 괜히 우리가 거기에 말려드는 것은 아주 안 좋다"고 우려했다.

김병주 더불어민주당 의원이 5일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 경기도지사 출마 선언 기자회견을 열고 취재진 질문에 답하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

그는 특히 "실제 호르무즈 해협에 파병하는 것 자체가 우리 장병들의 안전이 보장되지 않고, 미국 주도 하에 파병이 된다면 우리 유조선이나 상선이 오히려 이란의 공격 목표가 될 수 있어 상당히 위험하다"고 지적했다.

김 의원은 "파병 문제는 신중에 신중을 기해야 하고, 우리 정부도 살얼음판 가듯이 조심조심 접근하고 있다"고 평가했다.

계속해서 김 의원은 "미국은 중동전 시작하자마자 한국뿐만 아니라 일본, 중국, 영국, 프랑스 등 동맹국에 지속적으로 파병을 요청하고 압박하고 있다"며 "우리나라가 의연하게 대응할 필요가 있다. 무조건 미국이 요구한다고 응해서는 안 된다"고 강조했다.

김 의원은 호르무즈 해협의 항행 자유와 우리 상선·유조선 보호를 위해서는 "프랑스나 영국이 주도하는 다국적군에 들어가서 협력하는 방안을 검토할 필요가 있다"고 제안했다.

그는 "미국 주도하는 데로 가게 되면 중동 전쟁에 우리가 말려들어가는 꼴이 되기 때문에 안 된다고 본다"면서도 "종전 이후 안정화를 위해 프랑스·영국 주도 항행의 자유 다국적군 틀에는 협조할 필요가 있다"고 설명했다.

호르무즈 파병에 대한 민주당 내 분위기에 대해서는 "아직 정부가 결정을 하지 않았기 때문에 여기에 대해 왈가왈부하는 것은 국익 차원에서 바람직하지 않다는 의견이 많다"고 전했다.

김 의원은 "파병에 대한 의견을 내는 것을 전반적으로 자제하고 있는 분위기"라며 "정부 결정이 내려진다면 당내 의견 조율과 국민 여론 추이를 봐야 한다"고 말했다.

또 김 의원은 미국의 안보·통상 패키지 전략에 대해 "안보와 통상은 분리해서 해야 한다"고 주장했다.

그는 "우리도 미국보다 우위에 있는 분야가 많다. 조선업, AI 반도체 등에서 미국도 우리 협조 없이는 어렵다"며 "이럴 때일수록 국민들이 똘똘 뭉쳐 정부를 지지하면 협상력을 갖게 된다"고 강조했다.

seo00@newspim.com