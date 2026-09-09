퍼시스그룹 바로스, '레터스(LETUS)'로 사명 변경

AI 핵심 요약beta
- 퍼시스그룹 바로스가 9일 레터스로 사명을 바꿨다
- 법인명과 브랜드명을 통합해 정체성을 강화했다
- 가구 서비스·물류 전문기업으로 경쟁력 확대에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 퍼시스그룹의 가구 서비스와 물류를 담당해 온 ㈜바로스가 사명을 ㈜레터스(LETUS)로 변경하고, 가구 서비스·물류 전문기업으로서의 정체성과 경쟁력 강화에 나선다고 9일 밝혔다.
그동안 바로스와 레터스로 나뉘어 있던 법인명과 브랜드명을 하나로 통합해 기업 정체성을 명확히 하고, 고객과의 모든 접점에서 일관된 브랜드 경험을 제공한다는 취지다. 사명 변경과 함께 로고 등 주요 브랜드 자산도 재정비한다. 이를 계기로 고객이 가구와 관련해 겪는 다양한 어려움을 해결하는 전문 파트너로 자리매김한다는 계획이다.
레터스는 퍼시스그룹 계열사로 가구 관련 서비스 및 물류 분야에서 전문성을 축적해 왔다. 이를 바탕으로 '레터스' 브랜드를 선보였으며, '고객이 겪는 어려움이 해결된 세상을 만든다'는 비전 아래 사업 영역과 고객 접점을 지속적으로 확대해 왔다.
박성진 ㈜레터스 대표이사는 "이번 사명 변경은 단순히 회사의 이름을 바꾸는 것을 넘어, 그동안 쌓아온 전문성을 바탕으로 고객이 가구와 함께하는 모든 순간을 앞장서 채워가겠다는 의지를 담은 변화"라고 전했다.
tack@newspim.com