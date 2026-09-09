고창군, 신혼부부·청년 주택 대출이자 지원…연간 최대 200만 원

AI 핵심 요약beta
- 고창군은 9일 신혼부부·청년 주택대출이자 지원에 나섰다.
- 군은 거주 6개월 이상 가구에 연 최대 200만원을 지원한다.
- 주거비 부담 완화와 청년 지역정착, 인구유입을 기대했다.
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[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군은 신혼부부와 청년의 주거비 부담을 덜고 안정적인 지역 정착을 지원하기 위해 주택 대출이자 지원에 나선다고 9일 밝혔다.
이번 사업은 주택 구입이나 전세자금 대출을 받은 신혼부부와 청년에게 대출이자의 일부를 지원하는 사업으로 주거비 부담을 낮추고 결혼과 출산을 지원하는 동시에 청년층의 지역 정착을 돕기 위해 마련됐다.
지원 대상은 고창군에 주소를 두고 6개월 이상 거주한 신혼부부 및 청년 가구다. 지원 요건을 충족하면 대출잔액의 최대 2%까지 연간 최대 200만원의 이자를 지원받을 수 있다.
군은 이번 지원을 통해 신혼부부와 청년 가구의 실질적인 주거비 부담을 줄이고 안정적인 주거 기반을 마련하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다. 특히 청년층의 지역 정착을 유도하고 인구 유입에도 긍정적인 효과가 있을 것으로 전망했다.
이번 사업은 저출산과 인구감소에 선제적으로 대응하기 위한 주거복지 정책의 하나다. 주거비 부담이 결혼과 출산을 결정하는 과정에서 주요 요인으로 작용한다는 점을 고려해 안정적인 주거환경 조성에 초점을 맞췄다.
신혼부부 및 청년 주택 대출이자 지원사업의 신청 기간과 세부 지원 요건은 고창군 홈페이지 고시공고 게시판에서 확인할 수 있다.
심덕섭 고창군수는 "앞으로도 주거비 부담을 덜고 안정적으로 정착할 수 있도록 맞춤형 주거복지 정책을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com