경복궁서 '중국 황제 복장' 관광객 포착…서경덕 "문화 오인 우려"

AI 핵심 요약beta
- 서경덕이 9일 경복궁 중국 황제 복장 논란을 지적했다
- 경복궁서 한푸 촬영 잇따라 한복과 혼동 우려를 말했다
- 중국 인플루언서들에 타국 역사와 문화 존중을 촉구했다
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"한복과 한푸 달라, 타국 역사·문화 존중해야"
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 서울 경복궁 일대에서 중국 황제를 연상시키는 의상을 입은 관광객의 모습이 포착되면서 온라인에서 논란이 일고 있다.
9일 서경덕 성신여대 교수는 "누리꾼들로부터 관련 제보를 받았다"며 "SNS를 확인한 결과 한 중국인이 중국 황제를 연상시키는 의상을 입고 광화문 월대를 걷는 모습이 담겨 있었다"고 밝혔다.
최근 경복궁에서는 중국 전통 의상인 한푸를 입고 사진이나 영상을 촬영하는 중국인 관광객들의 모습도 잇따라 포착되고 있다.
서 교수는 관광객이 자신의 전통 의상을 입는 것 자체를 문제 삼기는 어렵다면서도 다른 외국인 관광객들이 이를 한국의 전통 의상으로 오인할 가능성이 있다고 지적했다. "우리의 한복과 중국의 한푸는 엄연히 다른 의상"이라며 "외국인들이 한국의 전통 의상으로 착각할 수 있다"고 말했다.
특히 한푸를 입고 경복궁을 방문한 모습을 촬영해 SNS에 게시하는 중국 인플루언서들의 콘텐츠를 문제로 꼽았다. 현재 웨이보와 샤오홍슈 등 중국 SNS에서도 한푸 차림으로 경복궁을 찾은 사진과 영상이 게시되고 있다.
서 교수는 "중국 인플루언서들은 타국의 역사와 문화를 먼저 존중하는 '글로벌 매너'를 갖춰야 한다"고 말했다.
taeyi427@newspim.com