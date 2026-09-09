정관장, 추석 앞두고 '알엑스진 홍삼오일' 체험 이벤트

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 정관장이 추석 선물 시즌을 맞아 남성 건강을 위한 선물 선택지로 '알엑스진'을 알리고 홍삼오일 섭취 경험을 확대하기 위한 이벤트를 마련했다.

정관장 알엑스진 홍삼오일. [사진= KGC]

이벤트는 오는 9월 29일까지 정관장 공식 온라인몰 '정몰'에서 진행된다. 설문에 참여한 고객 가운데 매주 50명을 추첨해 4만8000원 상당의 '알엑스진 홍삼오일' 7일분 체험 키트를 제공한다. 당첨 고객에게는 체험 키트와 별도로 본품 구매 시 사용할 수 있는 3만원 할인쿠폰도 제공한다.

'알엑스진 홍삼오일'은 정관장이 자체 개발한 홍삼오일을 주원료로 한 전립선 건강기능식품이다. 홍삼오일은 홍삼 한 뿌리에서 약 0.05g만 얻을 수 있는 원료로, 식약처로부터 '전립선 건강 유지에 도움을 줄 수 있음' 기능성을 인정받았다. 2023년 출시된 이 제품은 출시 13일 만에 초도물량이 완판되도 했다.

KGC 관계자는 "이번 이벤트를 통해 소비자들의 알엑스진에 대한 생각을 살펴보고, 홍삼오일을 직접 경험할 수 있는 기회를 제공하고자 했다"며 "앞으로도 소비자의 목소리를 반영해 알엑스진의 제품과 서비스를 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

한편 정관장은 이달 27일까지 '추석엔 건강운, 좋게 선물하세요' 프로모션을 진행한다. 대표 인기 제품인 '천녹', '황진단', '활기력', '홍이장군' 등을 15% 할인된 가격에 선보이며, '에브리타임', '홍삼정', '홍삼톤', '화애락' 등에는 채널별 취급 품목에 따라 5~10% 할인 혜택을 적용한다. 행사 기간 정관장 멤버스에 신규 가입하고 5만원 이상 구매한 고객에게는 '천녹톤' 3포를 증정한다.

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