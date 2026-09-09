구례군, 기본소득 체감 효과 살피는 '타운홀 미팅' 시작

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주민 생활과 지역경제 변화 의견 청취

[구례=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 구례군이 농어촌 기본소득 시범사업의 추진 상황과 체감 효과를 주민과 공유하고 현장 의견을 정책에 반영하기 위한 타운홀 미팅을 시작했다.

군은 지난 8일부터 21일까지 '함께하는 구례 함께 누리는 기본소득'을 주제로 읍·면별 타운홀 미팅을 열어 기본소득 지급 및 사용 현황과 시행 이후 주민 생활·지역경제의 변화 등을 공유한다고 9일 밝혔다.

구례군은 지난 8일 간전면에서 농어촌 기본소득 시범사업의 추진 성과와 주민 체감 변화, 개선 과제를 논의하기 위한 기본소득 타운홀 미팅을 열고 군민 의견을 청취했다.[사진=구례군] 2026.09.09 chadol999@newspim.com

미팅은 군수와 군민이 자유롭게 의견을 나누는 참여형 대화 방식으로 진행되며 주민들은 현장에서 정책 관련 질문과 제안을 제시하고 관련 부서장은 이에 답변할 예정이다.

구례군은 8월 31일 기준 인구가 지난해 말보다 824명 증가한 데 대해 정주 여건 개선과 민생정책 등이 복합적으로 작용한 결과로 보고 기본소득을 포함한 정책 효과를 지속 점검할 계획이다.

장길선 구례군수는 "좋은 정책은 군민의 삶 속에서 완성된다"며 "현장 의견이 실질적인 정책으로 반영될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

타운홀 미팅은 간전면·문척면을 시작으로 구례읍·용방면과 광의면·마산면을 거쳐 토지면과 산동면 순으로 열리며 군은 제안 사항별 처리계획을 수립해 추진 상황을 관리할 방침이다.

chadol999@newspim.com