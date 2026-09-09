롯데마트, PB '오늘좋은' 명절 선물 첫 출시…가성비로 승부

아몬드 40%·마카다미아 등 구성…2만9900원

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데마트·슈퍼가 자체 브랜드(PB)를 앞세워 명절 선물시장 공략에 나선다. 고물가로 실속형 선물을 찾는 소비자가 늘고 있는 가운데 상품 기획과 해외 직소싱 역량을 활용해 가격 경쟁력을 확보한다는 전략이다.

롯데마트·슈퍼는 이번 추석을 맞아 마스터 PB '오늘좋은'의 첫 명절 선물세트인 '오늘좋은 매일견과 80봉'을 2만9900원에 선보인다고 9일 밝혔다. 지난 2023년 출시된 오늘좋은은 식품과 생활용품 등 일상적인 장보기 상품을 중심으로 운영돼 왔다. 이번 출시를 계기로 명절 선물까지 상품 영역을 확대한다.

서울 송파구에 위치한 롯데마트 제타플렉스 잠실점 선물세트 매대에서 고객이 '오늘좋은 매일견과 80봉 선물세트'를 구매하고 있다. [사진=롯데마트·슈퍼 제공]

첫 상품으로 견과세트를 낙점한 것은 가격 민감도가 높은 소비자를 겨냥해서다. 견과류는 통상 1만~3만원대 상품이 많이 팔리는 대표적인 실속형 명절 선물이다. 올해 주요 견과 원물 가격이 오르면서 원가 부담이 커졌지만 PB의 상품 기획력을 통해 가격과 품질을 동시에 잡겠다는 계산이다.

상품 구성도 차별화했다. 18g씩 개별 포장한 견과 80봉을 담았으며 전체 원물 가운데 아몬드 비중을 40%까지 높였다. 호두와 땅콩 중심의 일반적인 실속형 세트와 달리 마카다미아와 구운 캐슈넛도 포함했다.

가격을 낮출 수 있었던 배경에는 해외 직소싱이 있다. 롯데마트·슈퍼는 원물 수입부터 배합·가공·소포장·완제품 생산까지 한 업체에서 진행하는 방식으로 상품화 과정을 단순화했다. 아몬드 가격이 전년 대비 30% 이상 상승한 상황에서도 2만원대 가격을 유지할 수 있었던 이유다.

롯데마트·슈퍼는 앞으로 오늘좋은을 식품과 생필품을 넘어 명절·시즌 상품까지 아우르는 핵심 PB로 키운다는 계획이다.

오세웅 롯데마트·슈퍼 PB·수출입부문장은 "첫 명절 상품인 만큼 선물로서의 상품성과 실속을 함께 갖추는 데 집중했다"며 "오늘좋은을 고객이 믿고 찾는 핵심 경쟁력으로 육성하겠다"고 말했다.

nrd@newspim.com