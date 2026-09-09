한국과 일본 관광 협력 40년, 목포에서 다음 장 연다

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9. 9.~10. 목포에서 '제40회 한일관광진흥협의회'와 '한일관광 비즈니스 포럼' 개최

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부(장관 최휘영)는 일본 국토교통성 관광청과 함께 9월 9일부터 10일까지 목포시(호텔현대 바이 라한)에서 '제40회 한일관광진흥협의회'와 '한일관광 비즈니스 포럼'을 개최한다.

'한일관광진흥협의회'는 한일 양국이 관광 협력으로 상호 관계를 발전시키기 위해 1986년에 출범한 회의체이다. 코로나19로 인해 2020년에 1차례 순연된 것을 제외하고는 지난 40년간 한국과 일본에서 교차로 열리며 양국의 관광교류와 우호 증진에 기여해왔다.

◆40주년 맞아, 양국 정부‧업계 100여 명 참석해 관광 교류 미래 논의

올해 40주년을 맞이한 협의회에서는 문체부 강정원 관광정책실장과 일본 관광청 사사지 겐(笹路 健) 국제관광부장을 수석대표로 하여 양국 중앙·지방정부, 유관기관, 관광 및 항공 업계 관계자 약 100명이 참석한 가운데 '한일 관광 교류의 지속적인 확대와 역외관광객 유치 협력 강화'를 주제로 한일 관광 교류의 미래를 논의한다.

[사진=문체부]

우선, 한국 정부가 한일 관광 협력 확대를 중심으로 방한 관광 활성화를 위한 주요 정책을 소개하고, 일본 정부는 자국민 해외여행 활성화 및 지방 관광객 유치를 위한 주요 관광정책을 발표한다. 이어 목포시와 일본 와카야마현, 양국 관광공사(KTO/JNTO)와 여행업협회(KATA/JATA)가 한일 관광 교류 확대를 위한 다양한 의견을 제시할 예정이다.

특히 이번 회의에서는 향후 안정적이고 지속적인 관광 협력의 제도적 기반을 마련하기 위한 '관광 분야 협력각서(MOC)' 추진 의지를 담은 합의문에 양국 수석대표가 서명할 예정이다.

◆'비즈니스 포럼' 통해 역외관광객 유치, 지방 관광 활성화 등 실질 협력 논의

협의회와 동시에 진행되는 '한일관광 비즈니스 포럼'에서는 역외관광 유치 협력 강화, 지방 관광 활성화, 방한·방일 관광 활성화 방안을 주제로 양국 여행사, 항공사, 학계 전문가들이 최신 관광 동향을 공유하고, 지역을 연계한 공동 관광상품 개발 등 새로운 협력 기회를 논의한다.

한국 측에서는 롯데 제이티비(JTB) 이정환 팀장과 동서대학교 관광경영컨벤션학과 권장욱 교수, 트리니티항공 박정수 본부장이, 일본 측에서는 집에어(ZIPAIR) 니시오 신지(西尾 真治) 사업본부장, 에이치아이에스(H.I.S.) 야마노베 아츠시(山野邉 淳) 이사, 자란(JALAN) 연구소 모리토 가나코(森戸 香奈子) 수석연구원이 발표자로 나선다.

행사 종료 후 참석자들은 목포에 남아 있는 양국의 역사적 인연과 해상 교류 유산을 함께 둘러볼 예정이다. 한일 인도주의적 민간 교류의 모범이자 따뜻한 나눔의 역사가 담긴 '공생원', 개항기 및 근대사 유산을 보존·활용해 조성한 '근대역사문화공간', 14세기 동아시아 해상 교류사를 한눈에 볼 수 있는 '국립해양유산연구소 해양유물전시관', 과거 평화 교류의 상징이었던 '조선통신사선(재현선)' 등을 탐방한다. 참석자들은 탐방을 통해 양국 간 역사와 문화에 대한 이해를 높이고 이를 상호 관광 교류를 확대하는 데 참고할 계획이다.

강정원 문화체육관광부 관광정책실장. [사진= 문체부]

강정원 문체부 관광정책실장은 "한국과 일본은 서로를 가장 많이 찾는 이웃이자 역외관광객 유치를 위한 협력 동반자"라며, "지난 40년간 쌓아온 한일 관광 당국 간 신뢰를 바탕으로, 앞으로는 관광 교류를 지방과 지역으로 넓히고, 지속 가능한 미래 협력과제를 발굴할 계획"이라고 밝혔다.

jyyang@newspim.com